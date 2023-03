Kokoomusedustajat: Seuraavan hallituksen turvattava kotimaista teollisuutta

Kokoomuksen kansanedustajat Ville Kaunisto ja Arto Satonen esittävät seuraavaan hallitusohjelmaan kokonaisvaltaista näkemystä Suomen teollisuuspolitiikasta.

– Maailman blokkiutuessa ja protektionismin kiihtyessä suomalaisen teollisuuden tulevaisuus on haastettuna. Suomen täytyy uskaltaa toimia proaktiivisesti Euroopan unionissa vahvistaen suomalaisen teollisuuden asemaa, mutta myös toimet kotimaassa ovat keskiössä, Kaunisto sanoo tiedotteessa.

– Teollisuus on ollut keskeinen tekijä Suomen nykyisen vaurauden luomisessa. Se on nykyisen korkean elintasomme kivijalka. Erityisesti vientiteollisuus on ratkaisevan tärkeää Suomen taloudelle. Siksi meidän on varmistettava, että seuraava hallitus turvaa omilla ratkaisuillaan kotimaisen teollisuuden toimintaedellytykset ja kansainvälisen kilpailukyvyn, Kaunisto jatkaa.

Kaunisto korostaa sujuvien liikenne- ja logistiikkayhteyksien merkitystä Suomelle. Kauniston mukaan erityinen huomio on kohdistettava vientiteollisuuden kannalta keskeisiin väyliin.

– Menestyvää teollisuutta ei voi olla ilman toimivia liikenneyhteyksiä. Meidän on huolehdittava Suomen saavutettavuudesta ja logistisesta kilpailukyvystä yritysten, investointien ja työpaikkojen houkuttelemiseksi. On tärkeää panostaa vientiteollisuuden kannalta keskeisiin väyliin. Hyvä esimerkki on Suomen suurimpaan yleissatamaan Hamina-Kotkan satamaan johtava kymenlaakson valtatie 15, jonka merkitys Suomen viennille on entisestään korostunut Saimaan kanavan sulkeuduttua, Kaunisto sanoo.

Satonen korostaa tarvetta Suomen työmarkkinoiden uudistamiseksi. Satosen mielestä seuraavan hallituksen on edistettävä sopimisen vapautta kaikilla työpaikoilla ja uudistettava työrauhalainsäädäntöä laittomien lakkojen kitkemiseksi.

– Vientiteollisuuden kilpailukyky globaaleilla markkinoilla edellyttää joustavia työmarkkinoita, jotta yritykset voivat mukautua nopeasti muuttuviin markkinaolosuhteisiin. On myös työntekijöiden etu, että työpaikat säilyvät nimenomaa Suomessa, Satonen sanoo.

– Työmarkkinoiden uudistaminen on välttämätöntä vientiteollisuuden kannattavuuden ylläpitämiseksi. Toimivat työmarkkinat houkuttelevat kansainvälistä osaamista ja investointeja, mikä puolestaan vahvistaa Suomen asemaa kilpailukykyisenä vientimaana, Satonen jatkaa.

Kauniston ja Satosen esittämän kokonaisvaltaisen teollisuuspolitiikan kymmenen kulmakiveä ovat: