Kokoomusedustajat arvostelevat hallitusta tyrmistyttävästä laiminlyönnistä

Kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Sari Sarkomaa ja syyttäjätaustainen kansanedustaja, kokoomusnaisten puheenjohtaja Pihla Keto-Huovinen ovat tyrmistyneitä siitä, ettei Sanna Marinin (sd.) hallitus ole eduskunnan toimeksiannosta huolimatta tuonut eduskuntaan esitystä, jolla selkeytettäisiin tyttöjen silpomista koskevaa kriminalisointia.

– Tyttöjen ja naisten sukuelinten silpominen on järkyttävä väkivallan muoto, joka on kitkettävä Suomesta. Silpomisuhan alla elää Suomessa arvioiden mukaan jopa 3 000 tyttöä, Sari Sarkomaa toteaa.

Eduskunta edellytti syksyllä 2020 yksimielisesti, että hallitus ryhtyy mahdollisimman ripeästi toimenpiteisiin ja tuo eduskuntaan tyttöjen silpomista koskevaa kriminalisointia selkeyttävän esityksen kuluvan vaalikauden aikana.

– Hallitus kuitenkin jahkaili asian kanssa yli kaksi vuotta. Lopulta viime kuussa oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r.) totesi, ettei esitystä olla antamassa eduskunnalle tällä vaalikaudella. Tämä on tyrmistyttävä laiminlyönti, Sarkomaa sanoo.

Eduskunta edellytti 6.11.2020 tyttöjen sukuelinten silpomisen kieltämistä ehdottaneen kansalaisaloitteen pohjalta, että ”valtioneuvosto ryhtyy mahdollisimman ripeästi toimenpiteisiin tyttöjen ja naisten sukuelinten silpomisen säätämiseksi rikoslaissa rangaistavaksi nykyistä selkeämmin ja antaa tarvittavat lakiehdotukset eduskunnan käsiteltäviksi kuluvan vaalikauden aikana”.

Oikeusministeri Henriksson totesi eduskunnan täysistunnossa 16.12.2022 tyttöjen silpomista koskevan kriminalisoinnin selkeyttävän esityksen tilanteesta, että ”näyttää valitettavasti siltä, että me ei tällä hallituskaudella ehditä saamaan sitä lakiesitystä tänne eduskuntaan”.

– Kokoomus on peräänkuuluttanut, että tyttöjen ja naisten suojelemisessa väkivallalta on otettava käyttöön kaikki keinot – ennaltaehkäisevien toimien lisäksi myös tämä eduskunnan edellyttämä muutos rikoslakiin. On käsittämätöntä, että hallitus tällä tavalla pettää silpomisuhan alla elävät tytöt eduskunnan tahdon vastaisesti. Mitä kertoo hallituksen prioriteeteista se, että tälle esitykselle ei annettu etusijaa, vaikka aikaa oli yli kaksi vuotta, Pihla Keto-Huovinen kysyy.

Kokoomusedustajat vetoavat oikeusministeri Henrikssoniin sen puolesta, että esitys voitaisiin vielä tuoda eduskuntaan.