Kokoomusedustajalta kantelu sote-kyselyn ikäsyrjinnästä – ”aktiiviset käyttäjät” rajattiin ulkopuolelle

Kokoomuksen kansanedustaja Pauli Kiuru on jättänyt eduskunnan oikeusasiamiehelle kantelun yli 79-vuotiaiden poisrajaamisesta päätöksenteolle merkittävien kyselytutkimuksien vastaajista. Kantelun tapaus koskee Pirkanmaan hyvinvointialueen tilaamaa tutkimusta sote-palveluverkoston järjestämisestä.

Kantelussaan Kiuru toteaa hyvinvointialueen tilanneen Taloustutkimus Oy:ltä tutkimuksen, jonka tarkoituksena oli selvittää Pirkanmaan asukkaiden toiveita sote-palveluverkoston ja kiirepalveluiden järjestämisestä.

Kiurun mukaan tilattua kyselytutkimusta ja sen tuloksia käytetään päätöksenteon tukena ja palveluiden järjestämiseen liittyvät kysymykset, päätökset ja järjestelyt ovat nyt alueella ”ajankohtainen ja vaikutuksiltaan merkittävä asia”.

– Tutkimukseen vastaajista oli kuitenkin aikuisväestöstä rajattu perusteettomasti tai jopa tarkoituksella yli 79-vuotiaat ulkopuolelle. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää toiveita sote-palveluverkoston ja kiirepalveluiden järjestämisestä. Yli 79-vuotiaat ovat mainittujen palveluiden aktiivisia käyttäjiä. Tutkimustulokset oli rajauksesta huolimatta yleistetty harhaanjohtavasti koko hyvinvointialueen aikuisväestöön, hän katsoo kantelussaan.

Kiurun mielestä ikääntyneitä ei voida rajata päätöksenteon tueksi tehtävien tutkimuksien ulkopuolelle ”ilman perusoikeusjärjestelmän kokonaisuuden kannalta hyväksyttävää perustetta”. Kansanedustaja toteaa, että Pirkanmaan tapaus ei ole ainoa laatuaan, vaan kyseessä on laajempi ongelma.

Ikääntyneiden asema kyselytutkimuksissa on puhuttanut tänä syksynä aiemminkin. Asiaan on ottanut kantaa myös vanhusasiavaltuutettu Päivi Topo, joka on vaatinut ikärajoihin muutosta.