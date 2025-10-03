Kokoomusedustaja vastaa SDP:lle: Hyväksikäyttöä ei ratkaista yksinkertaisilla tempuilla

Kokoomuksen varapuheenjohtaja ja työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan jäsen Karoliina Partanen torjuu SDP:n vaatimukset alipalkkauksen kriminalisoinnista ja ay-liikkeen kanneoikeudesta. Hänen mukaansa kyse on näennäistoimista, jotka eivät aidosti ratkaisisi ongelmaa.

– SDP:n esitykset kuulostavat helpoilta ratkaisuilta, mutta eivät pureudu hyväksikäytön juurisyihin. Tämä todettiin jo [Sanna] Marinin (sd.) hallituksen selvityksessä: rikoslaki suojaa alipalkkaustilanteissa jo nykyisin. Kriminalisoinnin vaatiminen on enemmän poliittista symboliikkaa kuin todellista ongelmanratkaisua, Partanen sanoo tiedotteessa.

Viime päivinä julkisuudessa on noussut esiin vakavia epäilyjä ulkomaisten työntekijöiden törkeästä hyväksikäytöstä. Partasen mukaan ilmiö ei ole uusi, vaan sitä on nähty Suomessa ja muualla Euroopassa jo vuosikymmeniä.

– Hyväksikäyttöä on kitkettävä määrätietoisesti, mutta se ei tapahdu hetkessä eikä yksinkertaisin tempuin. Tarvitaan pitkäjänteistä työtä ja kovia keinoja, Partanen toteaa.

Partanen muistuttaa, että hallitus on tarttunut asiaan laajalla ohjelmalla ja asiantuntijoiden suositusten pohjalta.

– Hallitus tehostaa viranomaisten valvontaa ja tiedonvaihtoa, lisää oikeuslaitoksen resursseja ja kiristää rangaistuksia. Merkittävänä toimena kiskonta työelämässä säädetään rangaistavaksi siten, että törkeästä tekomuodosta seuraa aina vankeusrangaistus. Tämä on todellinen pelote hyväksikäyttäjille.

Partasen mukaan kyse on koko suomalaisen työelämän uskottavuudesta ja Suomen tulevaisuuden elinvoimasta.

– Jokaisella työntekijällä on oltava työmarkkinoilla yhtäläiset oikeudet ja velvollisuudet. Suomen menestys edellyttää, että saamme jatkossakin ulkomaista työvoimaa. Tämän täytyy tapahtua aina turvallisin ja reiluin ehdoin, Partanen päättää.