Kokoomusedustaja: Susikannan kasvua on pakko hillitä

Maa- ja metsätalousministeriö on antanut viime viikolla lausunnolle susiasetuksen, joka sallii 28 poikkeuslupaa suden metsästämiseksi. Kansanedustaja Teemu Kinnari (kok.) vaatii, että susia pitää päästä myös ampumaan.

– Sudet ovat raadelleet jo useita kokonaisia lammaslaumoja. Metsästäjät ovat menettäneet koiria jo niin paljon, että tilanne uhkaa jo kannanhoidollista hirvenmetsästystä ja siten liikenneturvallisuutta. Susikannan kasvua on pakko hillitä, ennen kuin susien ihmisarkuuskin vielä heikkenee, Kinnari vaatii.

Hän muistuttaa, että jokainen uhreja vaatinut susihyökkäys aiheuttaa paitsi taloudellista vahinkoa, myös mittaamatonta surua ja murhetta.

– Kyse on ihmisille tärkeistä ja läheisistä menetetyistä eläimistä. Metsästäjälle koira on luotettu työkaveri, pitkäaikainen kumppani. Eikä lampureillakaan usein ole kahta samanlaista lammasta, vaan jokainen on tärkeä yksilö, jota arvostetaan, Kinnari kuvaa.

Hallitusohjelman mukaisesti suurpetojen kannanhoidollinen metsästys turvataan lainsäädännöllä. Korkeimman hallinto-oikeuden 30.10. julkaisema päätös kuitenkin varjostaa hallituksen tahtotilan toteutumista.

– Hallituksen poliittinen tahtotila on yhteinen ja selvä: suurpetopolitiikkaa hoidetaan tavalla, joka huomioi sosiaalisen kestokyvyn. Tämä tarkoittaa, että susia pitää ampua se määrä, mikä on kannanhoidollisesti välttämätöntä. Byrokratia pitää saada taipumaan tähän, Kinnari vaatii.

Maa- ja metsätalousvaliokunta linjasi edellisviikolla, että se esittää myöhemmin vähimmäismäärän kullekin suurpedolle kannanhoidollisen metsästyksen turvaamiseksi.

– Valiokunnan linjaus on tärkeä. Olemme korostaneet myös, että pihapiireissä liikkuvien ja vahinkoja sekä vaaraa aiheuttavien suurpetojen poistaminen tulee olla joustavaa ja nopeaa. Tarvitsemme ripeästi päätöksiä, joiden avulla susien kaatolupien toteutuminen käytännössä varmistetaan, Kinnari sanoo.

Susi on EU:n luontodirektiivin liitteeseen IV kirjattu laji, minkä vuoksi lajin ampuminen vaatii erityisperusteita, vaikka lajikanta vahvistuisi.

Kinnarin mielestä suojeluperuste pitäisi purkaa EU:ssa.

– Muutkin EU-maat näyttävät vihdoin heräilevän susiongelmaan. Suomen hallitus edistää tätä muutosta mahdollisimman nopeasti. EU-tason muutos ei ole kuitenkaan ehdi vastaamaan akuuttiin ongelmaan, minkä vuoksi kansallisia ratkaisuja tarvitaan ripeästi, kansanedustaja vaatii.