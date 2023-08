Kokoomusedustaja: Näitä ongelmia hallitus nyt korjaa

Kokoomuksen ensimmäisen kauden kansanedustaja Tere Sammallahti muistuttaa viestipalvelu X:ssä Sanna Marinin (sd.) hallituksen keinoista reagoida sotepalveluiden vaikeaan tilanteeseen.

– Muistatteko, kun vasemmistohallituksen kaudella vanhushoiva kriisiytyi, lasten tehohoito ja päivystykset ruuhkautuivat, vanhuksia riutui koteihinsa ja törkykallis sote-uudistus epäonnistui, Sammallahti kirjoittaa.

Sammallahti viittaa tammikuussa julkaisemaansa videoon, jossa kuvailee sosiaali- ja terveyspalvelujen tilaa ”katastrofaaliseksi”. Videolla hän arvostelee esimerkiksi Marinin hallituksen säätämää hoitajamitoitusta. Sammallahden mukaan hoitajamitoitus ruuhkautti päivystyksiä, sillä vanhusten sairaudet jäivät hoitamatta hoivakodeissa.

Videolla Sammallahti sanoo, että sote-uudistuksella ja hoitajamitoituksella luodut ongelmat tulevat kaatumaan seuraavan hallituksen syliin.

– Silloin ihan takuuvarmasti me tulemme vasemmisto-oppositiosta kuulemaan hirveää huutoa siitä kylmäävästä leikkauspolitiikasta, Sammallahti sanoi videollaan tammikuussa 2023.

– Näitä ongelmia hallitus nyt korjaa, Sammallahti kokoaa X:ään.

– Get over it, hän jatkaa.