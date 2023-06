Kokoomus valitsi valiokuntien puheenjohtajat

Suuren valiokunnan puheenjohtajana toimii ensimmäiset kaksi vuotta Heikki Autto (Lapin vaalipiiri) ja seuraavat kaksi vuotta Saara-Sofia Sirén (Varsinais-Suomen vaalipiiri). Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan puheenjohtajana toimii ensimmäiset kaksi vuotta Saara-Sofia Sirén. Sirénin seuraajasta päätetään myöhemmin. Perustuslakivaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Heikki Vestman (Uudenmaan vaalipiiri) ja puolustusvaliokunnan puheenjohtajaksi Jukka Kopra (Kaakkois-Suomen vaalipiiri).

Ulkoasianvaliokunnan varapuheenjohtajaksi valittiin Sofia Vikman (Pirkanmaan vaalipiiri), sosiaali- ja terveysvaliokunnan varapuheenjohtajaksi Mia Laiho (Uudenmaan vaalipiiri), tiedusteluvalvontavaliokunnan varapuheenjohtajaksi Pauli Kiuru (Pirkanmaan vaalipiiri) ja hallintovaliokunnan varapuheenjohtajaksi Pihla Keto-Huovinen (Uudenmaan vaalipiiri). Talousvaliokunnan varapuheenjohtajana toimii ensimmäiset kaksi vuotta Ville Kaunisto (Kaakkois-Suomi) ja seuraavat kaksi vuotta Heikki Autto.

Valtiovarainvaliokunnan verojaoston puheenjohtajaksi valittiin Ville Valkonen (Varsinais-Suomen vaalipiiri), liikennejaoston puheenjohtajaksi Timo Heinonen (Hämeen vaalipiiri) ja maatalousjaoston puheenjohtajaksi Markku Eestilä (Savo-Karjalan vaalipiiri). Kansliatoimikunnassa kokoomusta edustaa Sinuhe Wallinheimo (Keski-Suomen vaalipiiri).

Ryhmäkokous valitsi eduskuntaryhmän kansliaan poliittisiksi asiantuntijoiksi Marika Helinin ja Pasi Sammallahden. Helinin ja Sammallahden työsuhteet jatkuvat määräaikaisina vuoden loppuun saakka.

Helin on toiminut kansanedustajan avustajana vuodesta 2019. Aiemmin Helin on työskennellyt muun muassa Kokoomuksen Naisten Liitossa ja Maanpuolustuskorkeakoulussa. Helin on koulutukseltaan valtiotieteiden maisteri.

Sammallahti on toiminut kansanedustajan avustajana vuodesta 2011 ja eduskuntaryhmän poliittisena sihteerinä vuosina 2015 ja 2017–2018. Aiemmin Sammallahti on työskennellyt muun muassa ulkoministeriössä. Sammallahti on koulutukseltaan valtiotieteiden maisteri.