Kokoomus vaatii pääministerin ilmoitusta Fortumista ja sähkömarkkinoista

Kokoomus vaatii pääministeri Sanna Marinin (sd.) ilmoitusta eduskunnalle Fortumin tilanteesta ja sähkömarkkinoiden kriisiytymisestä.

Eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen sekä talousvaliokunnan puheenjohtaja Sanni Grahn-Laasonen edellyttävät selvyyttä siihen, miksi Fortumin ja sähkömarkkinoiden kriisiin ei ole herätty ajoissa ja miksi sähkömarkkinoiden toimintaa turvaaviin toimenpiteisiin ryhdytään vasta nyt, eikä jo keväällä.

– Hallituksen on tehtävä selkoa avoimesti eduskunnalle ja Suomen kansalle, mitä toimenpiteitä on otettu käyttöön sähkömarkkinoiden toiminnan turvaamiseksi ja kriisin ehkäisemiseksi, ja miten tilannetta on kevään ja kesän aikana hoidettu. Lisäksi on saatava avoimesti vastaus siihen, millaisiin vastuisiin Suomi on sitoutunut.

– Kyse on valtion ja kuntien omistuksien kautta miljardien eurojen kysymyksestä suomalaisille veronmaksajille. Tilanteen laajuuden vuoksi eduskunnalla on oikeus saada oikea informaatio asiaan suoraan pääministeriltä, Mykkänen sanoo tiedotteessa.

Hallitus on kertonut, ettei Uniperin kriisi tule vaatimaan lisää suomalaisten rahoitusta Saksan valtion kanssa sovitun paketin ansiosta. Myöhemmin on kuitenkin käynyt ilmi, että sopimuksen seurauksena Fortum menettää enemmistön Uniperista, mikäli se ei investoi miljardeja euroja lisää Uniperiin merkitäkseen sen osakkeita.

– Nyt on oikea aika arvioida avoimesti seuraavia kysymyksiä: onko oikeudenmukaista että suomalainen veronmaksaja joutuu Saksan epäonnistuneiden energiaratkaisujen maksajaksi sen sijaan, että Saksa olisi antanut kaasun hinnan nousta normaaliin tapaan?

– Miltä osin Suomen tavoitteet tosiasiallisesti toteutuvat ja mitä tästä voidaan oppia siltä varalta, että Uniperin pelastaminen vaatii vielä uusia toimia kriisin mahdollisesti kärjistyessä?

– On myös syytä kysyä, onko Saksan käytäntö kaasun hintasääntelyssä ollut investoijien tiedossa sekä onko se sopusoinnussa eurooppalaisen energiamarkkinan ja EU:n kaasun säästökampanjan kanssa, Mykkänen toteaa.

”Suomalaisten varallisuus turvattava”

Sähköyhtiöiden vakuusvaatimukset ovat lähteneet kohoamaan jo keväällä samaan tahtiin sähkön hinnan kanssa. Tilanteesta on varoiteltu jo kuukausia sitten.

Esimerkiksi eurooppalaiset energia-alan edunvalvojat ovat vaatineet vakuusvaatimusten keventämistä jo huhtikuussa. Kansanedustajien mukaan energiayhtiöissä oleva suomalaisten yhteinen varallisuus on turvattava.

– Vakuusvaatimusten aiheuttamat ongelmat sähköyhtiöille ovat olleet tiedossa jo viimeistään alkukesästä lähtien. Energia-ala on eurooppalaisella tasolla esittänyt huolensa jo huhtikuussa. Kaikki ei ole voinut siis tulla yllätyksenä hallitukselle, missä on etukäteisvalmistelu?

– Mielestämme eduskunnan tulee saada tietää miten hallitus on varautunut näihin ongelmiin, mitä toimenpiteitä on tehty etupainotteisesti ja millaisilla ratkaisuilla sähkömarkkinoiden toiminta turvataan niin lyhyellä aikavälillä kuin pysyvämminkin, Mykkänen sanoo.

Sähkömarkkinat kriisissä

Useat energiayhtiöt ovat ajautuneet vaikeuksiin sähkön hinnan nousun takia kasvavien vakuusmaksuvaatimusten vuoksi. Kassavaikeudet uhkaavat jo koko sähkömarkkinoiden toimintaa ja joidenkin energiayhtiöiden elinkelpoisuutta. Vakuusmaksut on maksettava käteisellä, eli esimerkiksi pankkitakaus ei riitä vaatimusten täyttämiseksi.

Sähkömarkkinoiden ongelmien juurisyy on kohonnut energian hinta ja Venäjän hyökkäyssota. Tällä hetkellä vakuusvaatimukset aiheuttavat epävakautta, joka vaarantaa sähkömarkkinoiden toiminnan. Tämä epävakaus uhkaa sähköyhtiöiden itsensä lisäksi myös kuluttajia ja koko elinkeinoelämää.

Kokoomus haluaa tietää, miksi tilanne on päässyt ajautumaan pisteeseen, jossa sähköpörssi ei toimi ja useat sähköyhtiöt ovat jopa maksukyvyttömyyden partaalla.

Talousvaliokunnan puheenjohtaja Sanni Grahn-Laasonen on kutsunut talousvaliokuntaan kuultaviksi omistajaohjausministeri Tytti Tuppuraisen ja elinkeinoministeri Mika Lintilän ensimmäiseen kokoukseensa tiistaina.

– Talousvaliokunta aikoo käydä asiat seikkaperäisesti läpi heti syyskauden ensimmäisessä kokouksessaan. Pidämme myös tärkeänä, että pääministeri avaa tilannetta suoraan eduskunnalle pääministerin ilmoituksena, jotta asia on avoimesti kaikkien kansalaisten arvioitavana. Tiedontarve näin tärkeästä asiasta on suuri, Grahn-Laasonen sanoo.

Kokoomus odottaa saavansa hallitukselta vastauksen ainakin seuraaviin kysymyksiin:

Miksi hallitus ei ryhtynyt sähkömarkkinoiden toimintakykyä turvaaviin toimiin jo keväällä ja mitä tästä voidaan oppia hallituksen tulevien toimien kannalta?

Mitä riskejä on sähkömarkkinoiden kriisin kärjistymiseen entistä pahemmin ja miten näihin riskeihin nyt varaudutaan?

Onko hallitus tehnyt riittävät toimenpiteet energiayhtiöissä olevan suomalaisten yhteisen varallisuuden turvaamiseksi epäreilulta kohtelulta?

Riittävätkö tehdyt toimenpiteet energiayhtiöiden selviämiseen kriisin yli vai suunnitellaanko uusia toimenpiteitä energiamarkkinoiden kriisin kärjistymisen varalle? Onko Suomen linja selvä EU-tasolla ja miten hallitus varmistaa Suomen etua kriisitoimissa?

Kohteleeko hallitus sähkömarkkinoille osallistuvia yhtiöitä tasavertaisina vai ovatko valtion enemmistöomistamat yhtiöt erityisasemassa?

Miten hallitus on pyrkinyt korjaamaan järjestelmää siten, että yhtiöiden likviditeettiongelmilta voitaisiin tulevaisuudessa välttyä?

Miten hallitus on etupainotteisesti vaikuttanut EU :n suuntaan vakuusvaatimusten kohtuullistamiseksi sähkön johdannaiskaupassa?

Miten hallitus varmistaa ettei tehoreservijärjestelmä aiheuta sähkön hinnan edelleen nousemista ensi talvena?

Nopeuttaako hallitus ydinenergialain uudistamista, jotta suomessa olisi Euroopan parhaat edellytykset uusille hankkeille niin perinteisissä reaktoreissa kuin uudentyyppisissä modulaarisissa laitoksissa?

Onko hallitus valmis täydentämään sähkömarkkinoiden pelisääntöjä siten, että investoinnit jatkuvasti käytössä olevaan sähköntuotantoon paranisivat?

Onko hallitus valmis laajapohjaiseen yhteistyöhön, jonka tavoitteena on, että Suomi ja Pohjoismaat hyödyntävät mahdollisuuden lisätä sähköntuotantoa nopeasti, ja kääntävät sähkön saatavuuden kilpailueduksi?