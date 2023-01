Oppositiopuolue kokoomus tekee välikysymyksen julkisen talouden velkaantumisesta. Asiasta kertoo puolueen puheenjohtaja Petteri Orpo Twitterissä.

– Hallituksen talouspolitiikka uhkaa suomalaisille tärkeiden palveluiden tulevaisuutta. Pelkät velan korkomenot nousevat 2,4 miljardiin. Maksutaakka kasautuu tulevien sukupolvien harteille, Petteri Orpo tviittaa.

Valtion velkaantuminen on ollut nopeaa kuluneella vaalikaudella. Valtiovarainministeriön budjettipäällikön Mika Niemelän Kauppalehdessä esittämien arvioiden mukaan valtion korkomenot nousevat yhä viime syksyn laskelmista lähes miljardilla eurolla.

Vielä syksyllä tämän vuoden budjetista päätettäessä arvioitiin, että valtion korkomenot noin kaksinkertaistuvat tänä vuonna 1,5 miljardiin euroon viime vuodesta.

– Näin ei voi jatkua, Petteri Orpo sanoo Twitterissä.

Orpon lisäksi useat kokoomuspoliitikot ovat arvostelleet hallituksen talouspolitiikkaa.

”Tämän päivän velka on huomisen veronkorotus”

Kokoomuksen tiedotteessa todetaan, että hallituksen vastuuton velkapolitiikka uhkaa hyvinvointiyhteiskunnan palveluiden tulevaisuutta.

– Me olemme koko vaalikauden vaatineet hallitukselta ryhtiliikettä taloudenhoidossa, mutta tämä ei ole selkeästi ollut tämän hallituksen työlistalla. Suomi ansaitsee hallituksen, joka kykenee vastuulliseen talouspolitiikkaan ja julkisen talouden ongelmien korjaamiseen, puheenjohtaja Petteri Orpo sanoo tiedotteessa.

– Velkaantuminen johtuu nopeasti kasvaneista julkisista menoista. Rahaa on tällä vaalikaudella laitettu koronakriisin hoidon ja turvallisuuden vahvistamisen lisäksi miljardikaupalla myös muihin menokohteisiin aivan vaalikauden alusta lähtien. Kun uusia tärkeitä menokohteita on tullut, hallitus ei ole pystynyt hillitsemään menoja missään vähemmän tärkeässä.

Valtiovarainministeriön budjettipäällikön ilmoittama valtionvelan korkomenojen uusi kasvu 900 miljoonasta eurosta 2,4 miljardiin euroon vastaa koko sisäministeriön hallinnonalan budjettia, joka pitää sisällään muun muassa poliisin, rajavartiolaitoksen, hätäkeskuksen ja maahanmuuttoviraston toimintamenot.

– Hallituspuolueiden johtavat poliitikot on koko vaalikauden hokeneet, ettei velalla ole väliä. Valtionvelkaa ei kuulemma koskaan tarvitse maksaa takaisin, joten velkaa voidaan ottaa loputtomiin. Nyt sekä valtiontaloudessa että suomalaisissa kodeissa nähdään, että velalla todella on väliä, kun korot nousevat, Orpo sanoo.

Kokoomuksen mielestä julkisen talouden velkaantuminen on pakko pysäyttää vuosikymmenen loppuun mennessä. Tiedotteessa Orpo peräänkuuluttaa seuraavalta hallitukselta uskottavaa suunnitelmaa julkisen talouden tasapainottamiseksi. Orpon mielestä työ olisi pitänyt käynnistää jo tämän vaalikauden aikana.

– Julkisen talouden suunta on pakko muuttaa. Hyvinvointiyhteiskunnan palveluiden rahoitus ajautuu haaksirikkoon, jos alijäämiä ei paikata ja velkaantumista pysäytetä. Kyse on sukupolvien välisestä oikeudenmukaisuudesta. Tulevien sukupolvien palveluista ja verorahoista. Täytyy muistaa, että tämän päivän velka on huomisen veronkorotus.

Kokoomus ei tasapainottaisi taloutta veroja korottamalla. Samaa mieltä on Maaseudun Tulevaisuuden kyselyn mukaan kaksi kolmasosaa suomalaisista.

Puolueen mukaan ensi vaalikaudella on myös vahvistettava työllisyyttä ja parannettava talouskasvun edellytyksiä.

– Velkaantumisen ja veronkorotusten tie on kuljettu loppuun. Suomen kokonaisveroaste on korkea kilpailijamaihimme verrattuna. Suomalaiset kodit kamppailevat arjen kustannusten ja nousevien korkojen kanssa. Verotusta ei ole varaa kiristää. Tarvitsemme talouskasvua, pohjoismaisen työllisyysasteen sekä menojen priorisointia.

