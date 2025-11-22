Kokoomuksesta piikki keskustalle: ”Kasvu-Kaikkosen” johdolla kasvaisi vain valtionvelka ja verot

Kokoomuksen kansanedustaja Sinuhe Wallinheimo hämmästelee tiedotteessaan keskustan puoluevaltuustossa pidettyjä puheita.

Aiemmin lauantaina keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen väitti, että Helsingin kabineteissa ja ravintoloissa ollaan kokoamassa SDP:n Antti Lindtmanin johtamaa hallitusta, johon kokoomus olisi menossa apupuolueeksi.

Samalla Kurvinen linjasi keskustan pelastavan sinipunahallitukselta.

– Keskusta pyrkii ykköspuolueeksi. Vain siltä pallilta Suomen suunta muutetaan, Kurvinen jyrähti.

Wallinheimon mukaan keskusta tuntuukin sovittelevan pääministerin viittaa, vaikka puoluetta ei tosiasiallisesti erota SDP:n punaviitan takaa.

– Tilanne olisi koominen, ellei se olisi surullinen. Pääministerin roolin sovittelua voisi keskustassa harkita sitten, kun puolueen linjan erottaa SDP:n linjasta, Wallinheimo sanoo.

Kokoomusedustaja sanoo, että hän ymmärtäisi keskustan huolen Lindtmanin pääministeriydestä, jos Kaikkonen ei tarjoaisi itsekin tismalleen samaa politiikkaa kuin sosialidemokraatit. Keskusta vaikuttaakin tahtovan isännoimään Kesärantaa hinnalla millä hyvänsä.

Keskustan toiveissa näyttää Wallinheimon arvion mukaan olevan myös edellisen hallituksen tuhlauspolitiikan palauttaminen – ahkerien suomalaisten lompakon kautta.

– Kun puolueen puheenjohtajan suulla puhutaan siitä, että mietitään niitä säästöjä myöhemmin tai annetaan ymmärtää, että velkajarru hoituu ilman leikkauksia ja että hyvinvointialuehallinnosta on kynsin hampain pidettävä kiinni, on jokaisen veroja maksavan suomalaisen syytä olla todella huolissaan, Wallinheimo varoittaa.

Lopuksi kansanedustaja ihmettelee, tietääkö kukaan, onko keskusta menossa oikealle vai vasemmalle. Puolue tarvisikin hänestä herättelyä.

– Eilisen vaihtoehtobudjetin perusteella keskustassa usko punavihreään ”rahaa on ja talouskasvu korjaa” -linjaan näyttää olevan jopa SDP:tä vahvemmassa, Wallinheimo päättää.

– Kasvu-Kaikkosen johdolla kasvaisi vain valtionvelka ja verot.