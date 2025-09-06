Verkkouutiset

Kokoomuksen Ville Valkonen SDP:lle: Kuka täällä kikkailee?

Oppositiojohtaja esittää leikkauksia, jotka hallitus on jo tehnyt.
Kansanedustaja Ville Valkonen (kok.) vastaa viestipalvelu X:ssä väitteisiin, joiden mukaan Petteri Orpon (kok.) hallituksen budjettiriihessä tekemät päätökset olisivat osittain ”kirjanpidollista kikkailua”.

Tällaisia näkemyksiä ovat esittäneet muun muassa taloustieteilijät Niku Määttänen ja Roope Uusitalo Helsingin Sanomissa. Myös oppositiopuolue SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman arvosteli hallituksen sopeutustoimia lauantaina Ylen Ykkössamussa.

Lindtman olisi perunut hallituksen päättämän 365 miljoonan euron säästön tuettuun asuntorakentamiseen, palauttanut aikuiskoulutustuen (175 miljoonaa euroa), palauttanut ensiasunnon ostajan varainsiirtoverovapauden (74 miljoonaa euroa) ja palauttanut ensiasunnon ostajan korkovähennysoikeuden. Lindtmanin ainoat säästökohteet olivat yritystukien ja maataloustukien leikkaus, joista kertyisi SDP:n ilmoittamien lukujen mukaan 200 miljoonaa euroa.

Valkonen vastaa väitteisiin kysymällä, kuka täällä kikkailee.

– Esimerkiksi Antti Lindtmanin esittämä sähköistämisen tuen lakkauttaminen EI OLE uusi leikkaus. Hallitus ON JO päättänyt sen lakkauttamisesta, Ville Valkonen painottaa viestipalvelu X:ssä.

Valkonen jatkaa huomauttamalla, että lisäksi se tehtiin SDP:n kaudella.

– SDP:n aito talouspoliittinen vaihtoehto on kreppipaperinohut, Valkonen summaa.

