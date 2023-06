Kokoomuksen Ville Valkonen SDP:lle: Ei ole ”rajua”, että työllistämistä helpotetaan

Kokoomuksen kansanedustajan Ville Valkosen mukaan siinä ei ole mitään ”rajua”, että työllistämisen kynnystä madalletaan.

– Eikä siinäkään, että työrauha paranee, Ville Valkonen kirjoittaa Twitterissä.

Hänen kommenttinsa on vastaus SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtajan Antti Lindtmanin kirjoitukseen. Siinä Lindtman väittää, että tuleva hallitus on käymässä palkansaajien kimppuun ennennäkemättömän ”rajuilla otteilla” ja tavallinen palkansaaja on joutumassa oikeistohallituksen ”kovan politiikan” maksumieheksi.

Näkemyksensä Lindtman perustaa Iltalehden julkaisemiin tietoihin hallitusohjelmasta. Uudistuksina on mainittu esimerkiksi tukilakkojen ja poliittisten lakkojen oikeuden rajoittaminen, laittomaan lakkoon osallistumisesta tuleva 200 euron seuraamusmaksu työntekijälle ja paikallisen sopimisen laajentaminen ohi työehtosopimusten ja luottamusmiesjärjestelmän.

– Sain olla mukana neuvottelemassa työlainsäädännön muutoksia. Päivitykset harkittu erittäin tarkkaan. Suomi tarvitsee lisää työtä, tekijöitä ja kasvua, Ville Valkonen sanoo.

Hallitusohjelma julkistetaan perjantaina kello 17.