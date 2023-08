Kokoomuksen ryhmäjohtaja HS:lle: Näin kunnianhimoista talouden ohjelmaa ei ole nähty koskaan ennen

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Matias Marttinen pitää Petteri Orpon (kok.) hallituksen talous- ja työllisyyspolitiikan linjaa merkittävänä.

– Näin kunnianhimoista, väitän, ei ole koskaan aikaisemmin nähty meidän historiassamme, Marttinen sanoo Helsingin Sanomille.

Hallitusohjelman työllisyystavoitteiden keskiössä on työttömyysturvan muutokset, kuten esimerkiksi ansioturvan tason porrastus, lapsikorotusten lakkauttaminen ja työssäoloehdon pidentäminen vuoteen. Valtiovarainministeriö laskee näille toimille yli 40 000 ihmisen työllisyysvaikutuksen.

Uudistukset etenevät nopeasti ja osan odotetaan saapuvan eduskunnan käsittelyyn vielä tämän vuoden puolella.

– Olisi erikoista, jos hallitus ei laittaisi heti kaasua pohjaan. Varsinkin työllisyyspolitiikassa vaikutukset tulevat näkyviin vasta pidemmällä aikavälillä, Marttinen kertoo.

Petteri Orpon hallitusohjelman työllisyystavoitteena on luoda 100 000 uutta työpaikkaa.

– Suomessa on pohjoismaiset hyvinvointipalvelut, mutta ei pohjoismaista työllisyysastetta. Ainoa ratkaisu palveluiden turvaamiseksi myös tuleville sukupolville on, että työikäiset ja -kykyiset suomalaiset ovat töissä. Työllisyystavoite on myös siksi tärkeä, että päätökset jäävät pysyvästi voimaan ja vaikuttavat myös hallituskauden jälkeen, Marttinen sanoo HS:lle.

Matias Marttisen on määrä itse nousta työministeriksi hallituskauden puolivälissä. Hänen mukaansa työllisyystoimia voisi tehdä hallituskauden aikana myös enemmän, kuin on jo sovittu.

– Lähden siitä, että päätöksiä on tehtävä jokaisessa budjettiriihessä. Vaikka hallitusohjelmassa on seikkaperäiset kirjaukset monestakin asiasta, niin ei pidä ajatella, että siinä olisi kaikki. Kunnianhimon tason pitää olla erittäin korkealla ja uusia päätöksiä on pystyttävä tekemään jatkuvasti.