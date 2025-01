Kokoomuksen Matias Marttinen: Hallituksella on poikkeuksellisen vahva kyky tehdä

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Matias Marttisen mukaan on tärkeää, että hallitus yhä jatkaa julkisen talouden kunnostamista.

– Olemme tehneet jo huomattavat säästötoimet. Ne ovat olleet täysin välttämättömiä, jotta valtion velkaantuminen saadaan kuriin. Tänä keväänä kun kokoonnutaan puoliväliriiheen on tehtävä myös vahvoja ja edelleen kasvua tukevia uusia ratkaisuja, Matias Marttinen sanoo.

Ryhmäjohtajan mukaan Risto Murron työryhmän työn esityksiä odotellaan.

– Mutta kun tällä hallituksella on poikkeuksellisen vahva toimeenpanokyky, meillä on täysin yhteinen kuva talouden tilanteesta ja Suomen ongelmista, niin kyllä meidän pitää myös silloin tehdä yhdessä lisää, Marttinen huomauttaa.

– Jos katsoo kulunutta melkein kahta vuotta, on aika poikkeuksellista että tämän mittaluokan tasapainottamistoimia on pystytty tekemään. On viety eteenpäin merkittäviä työmarkkinauudistuksia, poliittisille lakoille on säädetty tiukat ja selkeät rajoitteet, paikallinen sopiminen on laajentunut koskemaan järjestäytymätöntä työmarkkinakenttää.

– Nyt valmistellaan vielä isoa määrää muita uudistuksia. Kun tämän kaltaisia uudistuksia pystytään tekemään, se on aika poikkeuksellista Suomen mittakaavassa.

Marttinen sanoo toivovansa, että tulevissa toimissa on laajasti myös verotukseen liittyviä asioita joilla kasvua voidaan tukea.

Laajasti uudistuksia

Matias Marttinen uskoo politiikan kevään olevan laajojen ja vakavien kysymysten aikaa.

– Jatkamme työtä Suomen talouden kunnostamiseksi. Sanna Marinin vasemmistohallitus käytti luottokorttia niin, että kaikki ongelmat ratkaistiin sillä, että otettiin lisää velkaa. Poliittinen kompromissi oli sitä että viisi puolueen puheenjohtajaa istui pöytään ja kysyttiin, että mitäs te tarvitsette, Matias Marttinen kuvailee.

– Ja kaikki ratkaistiin sillä, että veronmaksajien piikkiin otettiin lisää velkaa. Sekö on vastuullista talouden hoitamista? Kaikki mikä jätettiin tekemättä siirrettiin tekemättä, ja se siirtyi meidän kontolle.

Marttisen mukaan tämän takia taloutta laitetaan nyt kuntoon asteittain.

– Pidämme vastuullisesti huolta, ja teemme myös säästöjä. Samaan aikaan iso määrä uudistuksia, joilla tehdään työnteosta ja yrittäjyydestä kannattavampaa Suomessa. Sen kautta Suomi nousee uudelleen kasvuun. (juttu jatkuu kuvan jälkeen)

– Laajasti uudistuksia Suomen ja suomalaisten hyväksi. Ja tänä keväänä me teemme vielä lisää kasvuun liittyviä toimenpiteitä.

Marttisen mukaan tiukka menokuri ja kasvupolitiikka samaan aikaan ovat yhtälö, jolla talous saadaan tasapainoon.

Kaikki tarvittava

Toisena kevään isona asiana hänen mukaansa on turvallisuus. Rajaturvallisuuslaki tulee eduskuntaan uusittavaksi vuoden jälkeen.

– Kansallinen Kokoomus ja Petteri Orpon hallitus tekee kaikki tarvittavat toimenpiteet, jotta suomalaisten turvallisuudesta voidaan pitää huolta.

Marttinen mainitsee kolmantena asiana suomalaisten peruspalvelut. Sotessa viedään omalääkäri-mallia kaikkialle Suomeen. Verovarojen tehokkaasta ja järkevästä käytöstä pidetään huolta ihmisten hoitoon pääsemiseksi.

– Se on kaikkein tärkein asia.

Peruskouluun lisätään tunteja. Koulujen kännykkäkielto tulee eduskuntaan, ja asiaan saadaan viimein selkeät ohjeet.

– Se olisi pitänyt tehdä jo vuosia sitten. Nyt tulevat selkeät pelisäännöt. Työrauhaa kouluihin, opettajille mahdollisuus keskittyä kaikkein tärkeimpään eli lasten ja nuorten kohtaamiseen.

Matias Marttinen oli perjantaina neljättä päivää mukana kokoomuksen kansanedustajien Suomi-kiertueella. Eduskunnan istuntotauko päättyy tiistaina. Alue- ja kuntavaalit ovat 13. huhtikuuta 2025.

– Voin vakuuttaa että meillä on melkoinen määrä hyvää palautetta ja pohdintaa taas repussa kevään työtä varten, Matias Marttinen sanoo.

– Vaikeana talouden aikana tarvitaan kokoomuslaisia päättäjiä. Meidät erottaa monen muun puolueen ihmisistä hyvin järkevä, realistinen kuva talouden tilanteesta ja samaan aikaan kyky pitää huolta palveluista ja kehittää niitä.