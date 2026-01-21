Kokoomuksen kansanedustajat lähtevät kiertueelle

Kokoomuksen eduskuntaryhmä lähtee Toivo kotiin -kiertueelle, ja tulevina viikkoina on lähes 40 tapahtumaa eri puolella Suomea.

Kokoomus kertoo tiedotteessa, että kiertueen tarkoituksena on kutsua suomalaiset yhteen tuomaan ideoita siitä, miltä Suomi näyttää 2030-luvulla ja mitä ratkaisuja suomalaisilla on aikamme suurimpien haasteiden ratkaisemiseksi.

– Maailma ympärillämme on epävarma, ja moni suomalainen pohtii, mihin suuntaan olemme menossa. Juuri siksi ihmiset tarvitsevat nyt ennen kaikkea toivoa. Me kokoomuslaiset haluamme tuoda toivon ja tulevaisuuden uskon takaisin suomalaisten arkeen kuuntelemalla, kohtaamalla ja etsimällä ratkaisuja yhdessä, sanoo kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jukka Kopra.

– Epävarmoinakaan aikoina emme jää paikoilleen, vaan lähdemme liikkeelle pitämään huolta suomalaisten tulevaisuudesta. Me haluamme huolehtia Suomen turvallisuudesta, ihmisistä ja taloudesta kestävillä ja uskottavilla ratkaisuilla, jotka kantavat myös tuleville sukupolville, hän jatkaa.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän kiertue alkaa tiistaina 27.1. Lapin Kemijärveltä ja päättyy lauantaina 7.2. Helsingin Vuosaareen. Puolitoista viikkoa kestävän kiertueen aikana eduskuntaryhmä kiertää koko Suomen aina Lapista etelään ja Pohjanmaan lakeuksilta itäiseen Joensuuhun.

Kokoomuksen puheenjohtaja, pääministeri Petteri Orpo sanoo, että tässä ajassa toinen toistemme kohtaaminen ja kuuntelu on äärimmäisen tärkeää.

– Kansakunnan yhtenäisyyden vaaliminen ja toivon luominen suomalaisiin on tärkeämpää kuin aikoihin. Kokoomus on valmis kantamaan vastuuta suomalaisen yhteiskunnan uudistamisesta myös tulevina vuosina, ja meiltä löytyvät myös kestävimmät ratkaisut sen toteuttamiseksi, Orpo sanoo.