Kokonainen ilmatorjuntapatteri räjäytetään videolla taivaan tuuliin

Ukrainan asevoimien 14. lennokkirykmentti on julkaissut Telegram-kanavallaan alta löytyvän videon onnistuneesta operaatiosta. Rykmentti luonnehtii materiaalia ”joulun ilotulitukseksi”.

Videolla näytetään lennokin ohjaama pitkän kantaman raketinheitinisku venäläistä ilmatorjuntapatteria ja elektronisen sodankäynnin järjestelmää vastaan.

Menetykset ovat karvaita. Ukrainalaiset tuhoavat videolla ”Zhitelinä” tunnetun elektronisen sodankäynnin R-330Zh-järjestelmän ja Buk-ilmatorjuntaohjusjärjestelmän ohjusvaunuja ja tutkavaunun. Videon perusteella ukrainalaiset tuhosivat ohjusjärjestelmän M2- ja M3-versiot. Jälkimmäinen on Bukin edistynein variantti. Se on otettu käyttöön vasta vuonna 2016.

Ukrainan on kerrottu viime aikoina tehneen runsaasti iskuja Venäjän ilmatorjuntajärjestelmiä vastaan. Ukrainalaislennokit ovat kyenneet toimimaan yllättävän tehokkaasti Venäjän ilmatorjunnan lähellä ja Venäjällä on ollut selvästi vaikeuksia estää iskuja.

russia lost an entire air-defence battery and electronic warfare systems to a (!) Ukrainian drone and some GMLRS.

— Thomas C. Theiner (@noclador) December 18, 2023