Koko ryhmä tuhottiin – Venäjän asevoimien karkurin kertomus etulinjasta

Venäjän asevoimista karannut tadzikistanilainen mies kertoo The Timesille karuista kokemuksistaan Venäjän asevoimissa.

Britanniasta turvapaikkaa hakenut entinen sotilas kertoo, että hänet pakotettiin värväytymään Venäjän asevoimien palvelukseen. Hän pelkää henkensä olevan vaarassa, mikäli hänet palautetaan takaisin Venäjälle ystävällismieliseen maahan.

Mies kertoo työskennelleensä rakennusalalla Venäjällä, mutta hänet pidätettiin helmikuussa 2024 työluvan umpeuduttua.

– He painostivat minua psykologisesti, The Timesin jutussa muutetulla nimellä Alisher Hassanov esiintyvä mies kertoo.

Miehen mukaan poliisit sanoivat, että vuoden mittaisen sopimuksen kirjoittaminen olisi vaihtoehdoista paras.

– Jos et allekirjoita, huolehdimme siitä, että joudut vankilaan ja siellä sinulta ei edes kysytä. Sinut lähetetään suoraan rintamalle, Hassanov kertoo poliisien sanoneen.

Hassanov väittää poliisien uhanneen lavastaa hänet syylliseksi huumausainerikokseen. Siitä seuraisi pitkä vankeusrangaistus.

– Minusta tuntui, että monia maahanmuuttajia oli huijattu tällä tavalla, hän sanoo.

Lopulta hän päätyi allekirjoittamaan sopimuksen. Kolmen viikon koulutusjakson jälkeen hänet lähetettiin etulinjaan.

– Kaikista kauheinta oli ensimmäinen hyökkäys.

Hassanov kertoo, että jo ennen hyökkäyksen alkamista hänen ryhmänsä joutui Ukrainan droonien ja kranaatinheittimien kohteeksi. Ukrainan tulitus pakotti ryhmän perääntymään. Seuraavassa hyökkäyksessä hän kertoo edenneensä ryhmänsä kanssa lähelle puolustajan asemaa, kunnes heidän suuntaansa heitettiin käsikranaatti.

– Minä heittäydyin maahan. Yksi ystävistäni ei ehtinyt heittäytyä ajoissa, hän kertoo.

Seuraava tehtävä oli Hassanovin mukaan vieläkin kamalampi. Hänet määrättiin hakemaan kuolleiden ruumiita puolustajan ja hyökkääjän asemien väliseltä alueelta, minkä vuoksi hänen oli oltava ruumiita täynnä olevassa juoksuhaudassa.

Lopulta Hassanov tiesi, että hänen oli päästävä pois.

– Tämä ei ole minun sotani. Ukrainalaiset eivät ole tehneet mitään pahaa minulle.

Myöhemmin mies kertoo joutuneensa taistelemaan Kurskin alueella. Siellä Venäjä valvoi drooneilla myös omien joukkojensa toimintaa.

– Jos en olisi ampunut, yläpuolellamme oleva drooni olisi tallentanut kaiken, mistä olisi seurannut paljon kysymyksiä myöhemmin.

Kurskin alueella Hassanovin ryhmästä kuoli tai haavoittui kuusi. Lopulta myös hän sai suoran osuman Ukrainan droonista. Hän kertoo haavoittuneensa pahoin, minkä vuoksi hänet siirrettiin Moskovan eteläpuolella sijaitsevaan sairaalaan.

Helmikuussa 2025 alkuperäinen vuoden mittainen sopimus Venäjän asevoimien kanssa umpeutui. Hänelle myönnettiin kuukauden loma, mutta samalla hänet pakotettiin ottamaan vastaan Venäjän passi. Muutoin lomaa ei olisi myönnetty.

Loman aikana Hassanov kertoo paenneensa ensin Turkkiin, josta hän päätti jatkaa Länsi-Eurooppaan. Häntä varoitettiin, että Turkki ei välttämättä ole turvallinen Venäjän turvallisuuspalvelu FSB:n vuoksi.

Saksaan päästyään hän kertoo hakeneensa turvapaikkaa Venäjän passilla, mutta hakemus hylättiin. Sen jälkeen hän päätti hakea turvapaikkaa Britanniassa. Hassanov kertoo maksaneensa matkasta ihmissalakuljettajille tuhansia euroja.

Venäjän kiinni saamien karkureiden kohtalo on karu. Hassanov kertoo tuntevansa yhden tadzikistanilainen karkurin, joka jäi kiinni. Hänet pakotettiin takaisin etulinjaan.