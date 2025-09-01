Verkkouutiset

Pörssitalo Helsingissä. LEHTIKUVA / MARKKU ULANDER

Kokenut sijoittaja TE:lle: Tänne panisin nyt 10000 euroa

  • Julkaistu 01.09.2025 | 09:06
  • Päivitetty 01.09.2025 | 09:06
  • Sijoittaminen, Talous
Tiettyjä yrityksiä kannattaa pitää nyt silmällä.
Kokenut sijoittaja Tomi Lahti kertoo Talouselämälle, mihin sijoittaisi nyt 10 000 euroa.

Puolet eli 5 000 euroa Lahti sijoittaisi ravintola-alan yritys Noho Partnersiin, puolet ruotsalaiseen konepajajättiin Hexagoniin Tukholman pörssissä.

– Hexagon on Ruotsin perusvarma laatuteollisuusfirma. Ostin sitä itsekin keväällä. Sen kurssi on madellut, mutta näen hyviä tekijöitä, Lahti sanoo TE:lle.

Hänen mukaansa Ruotsin ”pörssiavaruus on niin paljon laajempi” kuin Suomessa.

– On toimialoja, joita Helsingin pörssissä ei ole edes edustettuna tai hyvin rajallisesti. Suosittelisin sitä nuorillekin, että olkaa avoimia sijoituskohteiden suhteen.”

Lahden mukaan Tukholman pörssi on hyvä investointikohde. Siitä huolimatta myös suomalaiset kohteet ovat hänen mukaansa hyviä sijoituksia.

Yksityissijoittaja Elina Avela laittaisi 10 000 euroa teknologiaan, huippulääketieteeseen ja osinkopapereihin. Hänen valintansa olisivat ohjelmistoyritys Qt Group, lääkeyritys Novo Nordisk.

Sijoittaja suosittelee tällä hetkellä ostamaan myös Keskon tai Noho Partnersin osakkeita.

– Nyt on näkynyt ensimmäisiä valon pilkahduksia asuntomarkkinoilla. Tämä tietää hyvää Keskolle pitkän kuivan kauden jälkeen. Yhtiö jakaa osinkoa kvartaaleittain, Avela huomauttaa TE:lle.

Yksityissijoittajakonkari Marja-Leena Haapanen suosittelee nyt sijoittamaan finanssialan osakkeisiin, koska ne ovat olleet pitkään nousussa. Haapanen ostaisi nyt Nordean osakkeita, mikäli sen kurssi hieman laskisi. Jos ei laske, hän ostaisi Aktiaa. Haapanen suosittelee ostamaan myös teollisuusyhtiö Valmetin osakkeita ja pitämään puolustusteollisuuden yrityksiä silmällä tulevien voittojen toivossa.

