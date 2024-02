Koiranpentu Rico on erikoisjoukkojen uusi vahvistus

Koiranpentu Rico on Suomen puolustusvoimien FINSOF-erikoisjoukkojen uusin vahvistus.

Erikoisjääkäripataljoonan komentaja Juha Paakkari on jakanut sosiaalisen median viestipalvelu X:ssä Ricon tuoreita kuulumisia ja kuvia erilaisista harjoituksista.

Rico on ollut mukana harjoituksissa, joissa on esimerkiksi harjoiteltu uimista ja metsässä toimimista. Rico on oppinut myös kulkemaan metsässä huomaamattomasti ja piiloutumaan maastoon kuten muutkin sotilaat.

Julkaisun mukaan Rico on päässyt harjoittelemaan etenemistä myös erittäin lumisessa maastossa.

Vaikka Rico on vasta tuore tulokas, hänen palveluksensa kerrotaan alkaneen hyvin.