Kohutussa rauhansuunnitelmassa onkin iso ongelma Moskovalle

Yhdysvaltain ja Venäjän luonnostelemassa Ukrainan-rauhansuunnitelmassa on kaksi isoa ongelmaa Venäjän näkökulmasta, arvioi viestipalvelu X:ssä R.Politik-analyysipalvelun perustaja ja arvostettu Venäjän politiikan tutkija Tatjana Stanovaja.

Hänen mukaansa suunnitelma huomioi Venäjän vaatimukset, mutta niitä ei ilmaista sanamuodoilla, joita Kreml itse käyttäisi. Tämä Stanovajan mukaan herättää epäilyksen siitä, ovatko venäläiset diplomaatit oikeasti olleet mukana laatimassa luonnosta.

Rauhansuunnitelmaluonnos sisältää yhteensä 28 kohtaa. Mukana on sellaisia kohtia, jotka Ukraina on hylännyt jo aiemmin. Näitä ovat esimerkiksi alueluovutukset Venäjälle, sotilasmäärän rajoittaminen 600 000 henkilöön ja sitoutuminen siihen, ettei Ukraina hae puolustusliitto Naton jäseneksi. Ukraina ei ole osallistunut rauhansuunnitelman tekoon.

Monet sopimusluonnoksen ehdoista mukailevat Venäjän tavoitteita, mutta Stanovajan mukaan ei Kremlin näkökulmasta ehkä riittävästi.

– Vaikka Venäjälle tehtävät myönnytykset näyttävät merkittäviltä, suunnitelma edellyttäisi silti, että Moskova luopuisi joistakin aiemmista ehdoistaan — kuten vaatimuksistaan Ukrainan asevoimien vieläkin radikaalimmasta supistamisesta tai osin sen (Venäjän) ajamista poliittisista reformeista (Ukrainassa), Stanovaja kirjoittaa.

Lisäksi luonnoksen sanavalinnat ovat Stanovajan mukaan ongelmallisia Venäjälle, koska ne nojaavat Kremlin näkökulmasta katteettomiin lupauksiin ja edellyttäisivät lisäksi lännen eli Naton huomattavia sitoumuksia.

– En väitä, että (Vladimir) Putin hylkäisi suunnitelman suoralta kädeltä, mutta hän vaatisi lähes varmasti erittäin tarkkaa työskentelyä muotoilujen kanssa ja kaikkien sitoumusten kirjaamista paperille yksityiskohtaisesti.

Sopimusluonnos on Stanovajan mukaan luonut paradoksin.

– Vaikka Moskova saa suunnitelman luonnoksessa pitkälti haluamansa, on sen nyt suhtauduttava vakavasti ehdotukseen, jota se todennäköisesti pitää pohjimmiltaan todentamattomana ja epäluotettavana.