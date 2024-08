Kohunyrkkeilijä kosketti ottelun jälkeen naiskollegansa rintaa

Pariisin olympialaisissa naisten nyrkkeilysarjassa otteleva Imane Khelif kosketti ottelun jälkeen naiskollegansa rintaa. Tilanteesta levinnyt video on julkaistu muun muassa viestipalvelu X:ssä.

Tallenne on nähtävissä tämän artikkelin lopussa.

– Algerian nyrkkeilyjoukkueessa näyttää olevan seksuaalinen saalistaja, eräs videon jakanut käyttäjä kommentoi.

Algeriaa edustava Imane Khelif on ollut julkisuudessa esillä viime aikoina. Aiemmin kerrottiin, että Khelif on aiemmin hylätty nyrkkeilyn MM-kisoista sukupuolitestin tuloksen takia. Hylkäyksen tarkkaa syytä ei tiedetä. Tämän seurauksena on liikkunut huhuja, että Khelif olisi transsukupuolinen nainen. Pariisin olympialaisissa hän kuitenkin ottelee naisten nyrkkeilysarjassa.

– Algerian biologinen mies Imane Khelif on voittanut italialaisen Angela Carinin vain 45 sekunnin jälkeen 66-kiloisten nyrkkeilyn alkuerissä olympialaisissa. Mikä häpeä! Entä biologisten naisurheilijoiden oikeudet? Missä kaikki feministit ovat silloin, kun heitä tarvitaan?, viestipalvelu X:ssä ihmetellään.

Kansainvälinen olympiakomitea KOK julkaisi ottelun jälkeen lausunnon, jossa se tyrmäsi väitteet, joiden mukaan Khelif olisi transsukupuolinen nainen. KOK:n mukaan näin ei ole, vaan Khelif on määritelty naiseksi syntyessään.

– Algerialainen nyrkkeilijä syntyi naiseksi, rekisteröitiin naiseksi, eli elämänsä naisena, hänellä on naisen passi, KOK sanoi lehdistötiedotteessa perjantaina.

Myös Algerian olympia- ja urheilukomitea (COA) on tuominnut Khelifiin kohdistetut ”haitalliset” ja ”epäeettiset” hyökkäykset.

Artikkelia muokattu 3.8.2024 kello 10.52: Lisätty KOK:n ja COA:n lausunnot.

Looks like Algeria has a sexual predator on their boxing team. Look how Imane Khelif touches the breast of Angela Carini after he beat her up.#IStandWithCarinipic.twitter.com/6fmrq8unIA — sonofabench (@therealmrbench) August 2, 2024