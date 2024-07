IS: Olympialaisissa kaksi miestä saattaa kilpailla naisten sarjassa

Kaksi miestä saattaa kilpailla naisten nyrkkeilysarjassa Pariisin olympialaisissa. Asiasta kertoo Ilta-Sanomat.

Kilpailussa on erilliset nyrkkeilysarjat miehille ja naisille. Nyt on kuitenkin käynyt ilmi, että naisten puolella saatetaan nähdä ottelijoita, jotka on hylätty aiemmin järjestettyjen nyrkkeilyn MM-kisojen naisten sarjasta sukupuolitestin takia. Heidän joukkoonsa kuuluivat algerialainen Imane Khelif ja Taiwania edustanut Lin Yu-Ting. Kaksikosta jälkimmäinen ehti MM-kisoissa välieriin ja voitti pronssia. Hänen mitalituloksensa kuitenkin mitätöitiin testin jälkeen.

Nyrkkeilypiireissä kaksikon mukanaolo on herättänyt hämmennystä.

– Tämä on säälittävää, miehet tekeytyvät naisiksi saadakseen etua urheilussa. Mitä päättäjät tekevät asialle?, entinen maailmanmestari Barry McGuigan ihmetteli viestipalvelu X:ssä.

It’s pathetic, men will become women to have an advantage in sport . What are the authorities doing about this ? In boxing or any other combat sport it’s criminal. It shouldn’t happen but if they slip through the net and are caught, they should be f##king jailed. https://t.co/yCj9lt6l4B

— Barry McGuigan (@ClonesCyclone) July 29, 2024