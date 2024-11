Kohunimitys saattaakin olla Donald Trumpin temppu

Yhdysvaltain tulevan presidentti Donald Trumpin esitys Tulsi Gabbardista seuraavaksi tiedustelujohtajaksi on kirvoittanut runsaasti kritiikkiä niin Yhdysvalloissa kuin sen rajojen ulkopuolellakin. Erityisesti ulko- ja turvallisuuspolitiikan ja tiedustelun asiantuntijat ovat arvostelleet ratkaisua. Gabbard on saanut jo aiemmin lunta tupaan muun muassa suoranaiseksi Venäjän propagandan toistamiseksi haukutuista Ukraina-puheista ja Syyrian diktaattori Bashar al-Assadin myötäilystä.

Tiedustelujohtajan pesti on merkittävä. Virka perustettiin vuoden 2001 syyskuun 11. päivän terrori-iskujen jälkeen. Tiedustelujohtajan ja hänen esikuntansa tehtävänä on johtaa ja valvoa Yhdysvaltain tiedusteluyhteisöä ja koordinoida eri tiedustelupalveluiden toimintaa. Tiedustelujohtajan toimisto myös muun muassa kokoaa Yhdysvaltain presidentille päivittäin jaettavan tiedusteluraportin.

Tulsi Gabbard on entinen edustajainhuoneen jäsen Havaijilta. Hän on reservin everstiluutnantti ja palvellut aiemmin Havaijin kansalliskaartissa muun muassa lääkinnän, lainvalvonnan ja muiden siviiliasioiden tehtävissä. Mitään varsinaista tiedustelukokemusta Gabbardilla ei ole.

Hän on edustanut aiemmin demokraatteja ja pyrkinyt presidenttiehdokkaaksi vuonna 2020. Gabbard erosi puolueesta lokakuussa 2022 ja liittyi republikaaneihin 2024. Hän on tukenut Trumpin presidentinvaalikampanjaa näkyvästi.

Turvallisuuspolitiikan ja tiedustelun asiantuntija Tom Nichols summaa Donald Trumpin ilmoitusta seurannutta kritiikkiä ja tulevan presidentin päätöksen takana vaikuttavia tekijöitä Atlanticin kirjoituksessaan.

– Tulsi Gabbardin nostaminen tiedustelujohtajaksi ei ole pelkästään poliittisen kiusanhengen palkitsemista. Hänen nimityksensä olisi uhka Yhdysvaltain kansalliselle turvallisuudelle, Tom Nichols sanoo.

Nichols on tunnettu politiikan kommentaattori, tietokirjailija ja Yhdysvaltain merisotakoulun kansallisen turvallisuuden emeritusprofessori.

– Hän on puolustellut niin Syyrian diktaattori Bashar al-Assadia kuin Venäjän Vladimir Putiniakin. Hänen poliittinen linjansa, joka tuntuu olevan muuten ristiriitainen, tapaa myötäillä näitä kahta autoritaaria, kuvaten Yhdysvallat ongelmana ja nämä diktaattorit väärinymmärrettyinä, Nichols ryöpyttää Gabbardia.

Hän luonnehtii Tulsi Gabbardia klassiseksi ”hevosenkenkäpoliitikoksi”, jonka kannat voi nähdä samanaikaisesti äärivasemmistolaisina ja äärioikeistolaisina.

Silloinen kongressiedustaja Gabbard tapasi Assadin alkuvuodesta 2017 ja totesi, että maahan saadaan rauha vain jos kansainvälinen yhteisö ryhtyy keskustelemaan Syyrian diktaattorin kanssa. Vuonna 2019 Gabbard sanoi, ettei Assad ole Yhdysvaltain vihollinen.

Tom Nichols kutsuu Gabbardin Assadin puolustamista suoranaiseksi mysteeriksi. Hänen mukaansa Gabbard on kuitenkin kunnostautunut vielä paremmin Vladimir Putinin tukijana.

Gabbard on saanut mielipiteillään näkyvyyttä myös Venäjän valtion mediassa.

Nichols lainaa kirjoituksessaan konservatiivikommentaattori Tom Roganin Washington Examinerin mielipidekirjoitusta. Siinä Rogan vaatii senaatin republikaaneja estämään Gabbardin nimityksen.

– Hän on syyttänyt Natoa ja Yhdysvaltoja Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan (saaden jälleen kiitosta Venäjän ja Kiinan mediassa), hän on toistanut venäläisiä propagandaväitteitä, joiden mukaan Yhdysvallat on perustanut maahan [Ukrainaan] salaisia bioaselaboratorioita ja väittänyt, että Yhdysvallat eikä Venäjä on vastuussa Putinin ydinaseuhkailusta, Rogan muun muassa kirjoittaa.

Bioaseväitteet ovat kuuluneet jo pitkään Venäjän sotapropagandan syvään päätyyn.

– Gabbardin näkemykset omaavaa henkilöä ei pitäisi päästää lähellekään amerikkalaisen tiedustelun kruununjalokiviä, Nichols sanoo.

Asiantuntija ihmetteleekin Trumpin esitystä. Nichols muistuttaa, ettei tuleva presidentti ole Gabbardille mitään velkaa. Hän pitääkin mahdollisena, että kyse on halusta näpäyttää tiedusteluväkeä. Nichols arvioi, että Gabbardin nimitys saattaa myös jopa olla pelkkä temppu.

– Trump on saattanut ryhtyä juonimaan jonkun toisen nimittämiseksi. Hän saattaa epäillä, ettei Gabbardin nimitystä voi saada läpi senaatissa. Kun hänet on torpattu, voi hän nostaa tilalle vielä pöyristyttävämmän ehdokkaan ja väittää, ettei hänellä ole muuta vaihtoehtoa kuin käyttää senaatin tauon aikaista nimitysoikeutta perälautana.

Tom Nichols pitää jopa mahdollisena, että Donald Trump voisi tuoda takaisin aiemmasta hallinnostaan potkut saaneen evp-kenraali Mike Flynnin. Flynn joutui eroamaan vuonna 2017 valehdeltuaan FBI:lle yhteydenpidostaan Venäjän Yhdysvaltain-suurlähettiläs Sergei Kisljakin kanssa. Sittemmin Flynn on tullut tunnetuksei muun muassa Qanon-salaliittopiireissä ja äärioikeistolaisen ReAwaken America Tour -kiertueen järjestäjänä.

Tom Nichols summaa, että Tulsi Gabbardilla on toki oikeus henkilökohtaisiin näkemyksiinsä.

– Turvallisuusriskinä Gabbard on kuitenkin kävelevä varoitusvalojen joulukuusi.

Nichols myöntää, että presidentillä tulee olla laaja harkintavalta hallintonsa kokoamisessa. Gabbardin kohdalla republikaanien tulisi kuitenkin hänen mielestään nostaa seinä pystyyn.