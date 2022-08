”Kohta lienee Ukrainan aika ottaa riski ja aloittaa suuremmat hyökkäykset”

Kenraalimajuri evp Pekka Toverin toteaa Twitterissä, että Ukrainan puolustusministeriö on jo kuukausia puhunut vastahyökkäysten aloittamisesta ja presidentti (Volodymyr) Zelenskyi on kertonut tavoitteena olevan miehitettyjen alueiden vapauttaminen.

– Ukrainalla on strategisella tasolla kaksi ristiriitaista tavoitetta, kenraali katsoo.

Hän huomauttaa, että Ukraina käy eloonjäämiskamppailua.

– Siksi se ei saa hävitä sotaa täysin. Tämä merkitsee, että Ukrainan asevoimien pitää säilyä taistelukykyisinä ja pääosa maasta pitää säilyä Ukrainan hallussa, ml. lounaisrannikko. Tämän turvaamiseksi liian suuria riskejä ei haluta ottaa.

Toiseksi Ukraina haluaa vallata takaisin miehitetyt alueet ja lyödä Venäjän.

– Tämä edellyttää Venäjän asevoiman ja talouden kuluttamista sodankäyntikyvyn viemiseksi. Tämä edellyttää toisaalta aikaa vievää kuluttamista, toisaalta riskien ottamista sotilaallisten voittojen saamiseksi, Toveri toteaa.

Hänen mukaansa aika on kriittinen tekijä.

– Venäjän kuluttaminen ottaa aikaa. Mutta Ukrainan talous kestää pitkällä juoksulla todennäköisesti heikommin kuin Venäjän. Ja ajan kuluessa Ukrainan saama tuki voi vähentyä, siksi olisi tärkeä saada nopeita tuloksia aikaan taistelukentällä.

Toveri huomioi, että ristiriitaiset haasteet näkyvät myös operatiivisella tasolla.

– Ukraina todennäköisesti pyrkii lyömään venäläiset Dnieprin pohjoispuolelta, ja tätä on valmisteltu pitkään kuluttamalla venäläisiä. Tämä vähentää omien tappioiden riskiä. Toisaalta Venäjällä on ollut aikaa vahventaa puolustusta.

– Operaatiotaidossa on juuri tärkeää osata tasapainoilla riskin ottamisen ja ajankäytön kanssa. Ajan kanssa voidaan usein pienentää riskiä esimerkiksi juuri kuluttamalla vihollista. Mutta aikaa ei saa takaisin ja vastustaja käyttää sen hyväkseen, jolloin etu voidaan menettää, kenraali toteaa.

– Ukraina on kuluttanut venäläisiä ja eristänyt joukkoja huollosta ja toisistaan katkomalla siltoja. Mutta Venäjä on samaan aikaan kyennyt lisäämään joukkojaan alueella. Kohta lienee Ukrainan aika ottaa riski ja aloittaa suuremmat hyökkäykset, muuten menee taas kulutussodaksi, Toveri arvioi.

