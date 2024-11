KL: Pääjohtaja toisi viinit ruokakauppoihin – ”Kansa on valmis”

SOK:n pääjohtaja Hannu Krook puolustaa vahvempien alkoholituotteiden myynnin laajentamista ruokakauppoihin.

Talouselämän Talousjohtaja-tapahtumassa Helsingissä puhunut Krook kritisoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) näkemyksiä alkoholihaittojen lisääntymisestä. Kommenteista uutisoi Kauppalehti.

– Uskon kyllä, että kansa on valmis. Kokonaiskulutus on koko ajan laskussa. Itse vähän kritisoin THL:ää, joka maalaa mörköä seinään. Mikä on heidän vastuunsa omissa viesteissään? Me olemme todella vastuullisesti hoitaneet tätä myyntiä.

Krookin mukaan enintään kahdeksanprosenttisten alkoholijuomien myynnin vapauttamisen jälkeen kauppojen myynti on painottunut esimerkiksi olutharrastajien suosimiin vahvoihin oluisiin ja pieniin viinipulloihin. Sen sijaan punaviinit eivät hänen mukaansa ole olleet yhtä kysyttyjä.

Kauppa ei Krookin mukaan ole markkinoinut alkoholituotteita aggressiivisesti.

Krook otti kantaa myös apteekkialan sääntelyyn ja puolusti itsehoitolääkkeiden myynnin vapauttamista. Hänen mukaansa apteekkimonopolin purkaminen lisäisi kilpailua ja parantaisi kuluttajien palveluita.