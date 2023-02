KL: Näin tehokas on suomalainen merimiina

Modernit suomalaiset merimiinat ovat erittäin tehokkaita nykyaikaisessa sodankäynnissä, kertoo Kauppalehti.

Forssalaisen meripuolustusjärjestelmiä valmistava DA-Groupin vanhempi neuvonantaja vara-amiraali evp. Kari Takanen arvioi, että Suomi on yksi maailman edistyneimmistä maista merimiinoituksen saralla.

Merivoimilla on käytössään sekä kosketus- että herätemiinoja. Jälkimmäisiä on mahdollista ohjelmoida räjähtämään halutun kohteen kohdalla.

Takasen mukaan suomalainen meripuolustus perustuu kerroksellisuuteen, jossa miinoitus on vain yksi osa. Modernissa miinassa on hänen mukaansa jopa 1000 kilogrammaa tnt:tä vastaava räjähdysvoima. Miinoja voidaan laskea pinta-aluksista, sukellusveneistä tai ilma-aluksista.

Miinat ovat Takasen mukaan suhteellisen edullinen ja pitkäaikainen asejärjestelmä. Hänen mukaansa miinojen varastoaika on yli 30 vuotta. Lisäksi miinat säilyvät tarvittaessa toimintakykyisinä meressä vuosia.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on Takasen mukaan osoittanut merimiinojen tehokkuuden nykyaikaisessa sodankäynnissä.

– Siellä on sukellusveneitä, siellä ammutaan ohjuksia ja siellä on miinoja. Tämä sota on herättänyt siihen, että näitä suorituskykyjä tarvitaan. Osa järjestelmistä on vanhoja, mutta miina on kuitenkin miina, ja yhtä vaarallinen kuin aikaisemmin, kuten on nähty, Takanen sanoo.

Odessan edustan miinoitus on Takasen mukaan esimerkki siitä, miten tehokkaasti merimiinat ovat toimineet.

– Ukrainalaisilla on myös meritorjuntaohjuksia, joilla iskettiin risteilijä Moskvaan. Maan meripuolustuksessa on useita vyöhykkeitä, joilla on eri asejärjestelmiä, mutta miina on konkreettinen uhka. Jos tiedät, että alueella on miinoja, et aja sinne. Osasyy, miksi alueelle ei ole hyökätty, on varmaankin miinoitus, hän sanoo.

Takanen uskoo Suomen Nato-jäsenyyden avaavan uusia markkinamahdollisuuksia suomalaiselle miinaosaamiselle. Tähän mennessä tällä hetkellä yhtiön asiakkaita ovat Suomi ja Viro.

– Natossa kumppanimaita kohdellaan kumppanimaina ja liittolaisia liittolaisina. Kyllä sillä on vaikutusta, Takanen sanoo.