KL: Jätti-investointi vaakalaudalla – taustalla kaksi kovaa iskua

Kaivos- ja akkukemikaaliyhtiö Keliberin Kokkolaan ja Kaustisille kaavailema jätti-investointi on vaarassa, kirjoittaa Kauppalehti.

Keliberin on määrä aloittaa ensimmäisenä Euroopassa sijaitsevana toimijana akkulaatuisen litiumhydroksidin valmistus omasta malmista. Litiumia käytetään sähköautojen akuissa

Eteläafrikkalaisyhtiön pääomistama Keliber on saamassa pian valmiiksi lähes 800 miljoonan euron investoinnin kaivokseen, rikastamoon ja jalostamoon, mutta tuotannollisen toiminnan käynnistämistä mietitään nyt uudelleen.

Syynä ovat yhtiön mukaan kaivosveron kaavailtu nosto sekä litiumin hinnan romahtaminen.

– On tämä surkeaa. Samaan aikaan litiumin hinta on pudonnut murto-osaan ja vero nelinkertaistetaan, sanoo Keliberin toimitusjohtaja Hannu Hautala KL:n haastattelussa.

Toimitusjohtajan mukaan tuotannon aloittamista pitää vielä pohtia.

– Vakavasti pitää miettiä, että kyetäänkö näillä eväillä toimintaa aloittamaan.

Hautalan mukaan Keliberin kohdalla kaivosveron nosto lisäisi kustannuksia 3,5–4 miljoonaa euroa vuodessa.

– Olemme projektiyhtiö, joka ei vielä tee yhtään liikevaihtoa, mutta meillä on viimeisten vuosien tappiot emmekä kuitenkaan viiteen vuoteen maksa sitä yhteisöveroa, ja niinpä tämä koko kaivosveron kuorma tulee täysimääräisenä meille, Hautala sanoo.

Lisäksi litiumin hinta on romahtanut: vuosina 2021-2022 litiumin hinta oli Hautalan mukaan korkeimmillaan noin 80000 dollaria tonnilta, mutta on pudonnut nyt noin kymmenesosaan tuosta hinnasta.

Keliberillä on aikomus ryhtyä louhimaan Kaustisilla kuluvan vuoden lopulla, aloittaa rikastustoiminta siellä ensi vuoden alussa ja lähteä koekäyttämään Kokkolan tuotantolaitosta kevättalvella 2026.