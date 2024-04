KL: Haitin levottomuudet saattavat johtaa siirtolaiskriisiin

Haitin yhteiskunta vaikuttaa romahtaneen täysin, eivätkä maan olemattomat viranomaiset enää hallitse jengien aloittamaa sotaa, kertoo Kauppalehti.

Yhdysvallat, EU:n jäsenet ja useimmat muut maat ovat evakuoineet omat kansalaisensa maasta, jossa valtaa pitelevät käsissään väkivaltaiset ja jopa kannibalismista syytetyt jengit.

Viime kuussa poliittisten päättäjien viimeisetkin uskottavuuden rippeet karisivat, kun jengit estivät presidentti Ariel Henryn pääsyn takaisin maahan valtiovierailun jälkeen. Henry lupautui irtisanoutumaan tehtävästään, mikäli maahan saataisiin muodostettua sijaishallitus.

Viranomaisten lähes täydellinen puuttuminen ja jengien väkivaltaisuus kuitenkin vaikeuttaa sijaishallituksen muodostamista. Väkivallalla pyritään vaikuttamaan hallituksen kokoonpanoon. Pahimmillaan valta voi sementoitua myös lainopillisesti näille jengeille. Se ajaisi jo ennestään sekasorron vallassa olevan maan täyteen kaaokseen.

11 miljoonan asukkaan Haiti ei ole maailmanlaajuisesti pieni ongelma. Koko maassa on vain noin 9 000 poliisia. Kokonaisen valtion romahtaminen anarkiaan voi käynnistää kaikkien aikojen siirtolaiskriisin.

Amerikoiden ja Karibianmeren valtiot ovat tilanteesta äärimmäisen huolissaan, koska Haitilla on yhteinen maaraja Dominikaanisen tasavallan kanssa, muihin Karibianmeren saarivaltioihin on matkaa vain muutamia satoja kilometrejä ja Yhdysvaltain Florida on noin tuhannen kilometrin vaarallisen venematkan päässä.

Maa voitaisiin pelastaa esimerkiksi kansainvälisessä sotilasoperaatiolla, niin sanotulla interventiolla, jossa jengit väännettäisiin irti vallankahvasta ja muodostettaisiin uusi hallitus. Haitin lähinaapureilla ei kuitenkaan ole tähän resursseja, ja rikkaammat länsimaat ovat nykyisessä maailmantilassa äärimmäisen varovaisia kansainvälisen koskemattomuuden suhteen.