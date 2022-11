Historioitsija varoittaa: Lännen arkuus voi yllyttää Vladimir Putinia

Amerikkalainen historiantutkija ja tietokirjailija Anne Applebaum arvioi ydinaseiden pelon vääristäneen suhtautumista Ukrainan tukemiseen ja Venäjän sotatoimiin.

– Mitä jos varovaisuutemme rohkaisee Vladimir Putinia eskaloimaan tilannetta? Mitä jos oma pidättyväisyytemme saa hänet uskomaan, että sitoutumisemme Ukrainaa kohtaan on heikkoa, Applebaum kysyy.

Kirjailija huomauttaa Atlantic-lehden kirjoituksessa Putinin olevan KGB-upseeri, joka on koulutettu tunteiden manipulointiin ja erityisesti pelon käyttämiseen työkaluna.

– Hän on lietsonut pelkoa Venäjällä jo kahden vuosikymmenen ajan. Päinvastoin kuin edeltäjänsä Neuvostoliitossa, ei hän teloita tai pidätä miljoonia ihmisiä. Sen sijaan hän käyttää kohdistettua väkivaltaa, joka on suunniteltu aiheuttamaan pelkoa, Anne Applebaum toteaa.

Vladimir Putin on uhkaillut Ukrainan sodan aikana useita kertoja ydinaseiden käytöllä. Ukrainaa vastaan tehtävistä ydiniskuista puhuttiin Venäjän valtionmediassa jo vuonna 2014. Venäjä järjesti vuonna 2009 sotaharjoituksen, jossa simuloitiin ydinaseilla tehtyä hyökkäystä Puolaan.

– Tämän jatkuvan ja toistuvan ydinaseilla signaloinnin tarkoituksena on lietsoa Nato-maissa pelkoa, joka estäisi Puolan tai Ukrainan puolustamisen ja Venäjän provosoinnin millään tavoin, Anne Applebaum kirjoittaa.

Kirjailijan mukaan pelon lietsominen on vaikuttanut muun muassa siihen, ettei Ukrainalle ole toimitettu länsimaisia panssarivaunuja tai lentokoneita. Tiettyjen asejärjestelmien oletetaan ylittävän näkymättömän ”punaisen viivan”, johon Venäjä vastaisi ydinaseilla.

– Pelko myös ohjaa taktisia valintoja. Mikseivät ukrainalaiset ole iskeneet useammin Venäjän alueella sijaitsevia sotilastukikohtia tai infrastruktuuria vastaan, jota käytetään hyökkäyksiin heitä vastaan? Koska Ukrainan läntiset kumppanit ovat pyytäneet, ettei näin tehtäisi eskalaation pelosta.

Kirjailija arvioi länsimaiden itselleen asettamien rajoitusten pikemminkin rohkaisseen Vladimir Putinia uskomaan, että myös Yhdysvaltain tuki Ukrainalle voi tyrehtyä pian.

Ukrainalle ei toimitettu sotaa edeltävinä kuukausina tiettyjä asejärjestelmiä samasta syystä.

– Tämä oli jälkikäteen katsottuna katastrofaalista. Putin oletti, etteivät länsimaat tulisi Ukrainan avuksi, Anne Applebaum sanoo.

– Jos olisimme tehneet Ukrainasta vaikean maalin, niin hyökkäystä ei olisi ehkä koskaan tapahtunutkaan, Applebaum jatkaa.

We have let fear nuclear fear warp our policy towards Ukraine and towards the war – and we don't even know if it works. What if our caution emboldens Putin to escalate? What if our restraint makes him believe our commitment to Ukraine is weak? https://t.co/5Seh8CbLLn

— Anne Applebaum (@anneapplebaum) November 8, 2022