Kim Jong-un sisusti talonsa valtavilla Vladimir Putinin kuvilla

Financial Timesin Moskovan-toimituksen päällikkö Max Seddonin kokoama kuvamateriaali osoittaa, että Pohjois-Korean diktaattori Kim Jong-un sisusti residenssinsä valtavilla kuvilla Vladimir Putinista juhlistaakseen Venäjän puolustusministeri Sergei Shoigun viimeviikkoista vierailua maassa.

Seddon jakoi havaintonsa sosiaalisen median alusta X:ssä (entinen Twitter). Materiaalista näkyy, että Putinin kuvia oli runsaasti eri puolilla taloa.

Shoigu vierailu Pohjois-Koreassa Korean sodan päättäneen aselevon 70-vuotispäivän kunniaksi. Putin itse ei osallistunut juhlallisuuksiin, mutta lähetti Newsweekin mukaan Kimille kirjeen, jossa ylisti Pohjois-Korean solidaarisuutta ja tukea Venäjän hyökkäyssodassa Ukrainassa.

Vuosipäivää juhlistaneessa paraatissa nähtiin Pohjois-Korean suurimpia ydinkärjen kantamiseen kykeneviä ohjuksia, kuten ballistisia Hwasong-17-ohjuksia. Ydinaseasiantuntija Ankit Panda sanoo Newsweekille, että Shoigun vierailu osoittaa muutoksen Venäjän linjassa.

Aiemmin maa on tukenut Korean niemimaan ydinaseriisuntaa.

– Tämä linja vaikuttaa väistyneen sen tieltä, että Pjongjania kohdellaan strategisena kumppanina, hän toteaa.

– Kim Jong Unin tuki Venäjälle sen laittomassa sodassa Ukrainaa vastaan näyttää tuottaneen tulosta.

Kim Jong-Un appears to have decked out his residence with giant photos of Putin everywhere for Shoigu's visit pic.twitter.com/WAbaETz7ED

— max seddon (@maxseddon) July 28, 2023