Kilpailu työpaikoista koventunut, varastotyöntekijäksi haki 1886

Työelämäyhtiö Baronan suosituin työpaikka viime vuonna oli Finnairin matkustamohenkilöstön rekrytointi, johon vastaanotettiin lähes 4 000 hakemusta. Yli tuhannen hakemuksen työpaikkoja oli lähes 20 kappaletta.

Työhakemuksia tuli yhteensä viime vuonna lähes 312 000, joista yli 45 000 oli kansainvälisiltä hakijoilta. Hakemusten kokonaismäärä laski edelliseen vuoteen verraten 37 prosenttia. Eniten muutosta selittää kansainvälisten hakijoiden määrän lasku ennätysvuoden 2023 jälkeen.

Baronan vuoden 2024 suosituimmat työpaikat olivat:

1. Cabin Crew member, Helsinki, Finnair – 3 798 hakemusta

2. Baronalle varastotyöntekijäksi – 1 886 hakemusta

3. Tuotekeräilijä ruoan verkkokauppaan – 1 452 hakemusta

4. Greenhouse Worker, Famifarm – 1 447 hakemusta

5. Päivittäistavarakaupan keikkatyöt – 1 362 hakemusta

– Finnairin ykkössijaa selittävät erityisesti arvostettu työnantajabrändi sekä työtehtävään liitetty elämyksellisyys. Nämä tekijät yhdessä houkuttelevat hakijoita hyvin monenlaisilla taustoilla, sanoo Baronan palvelualojen operatiivinen johtaja Janika Toivonen tiedotteessa.

Toivosen mukaan on kiinnostavaa, että samalla kun Finnairin työpaikka vetoaa hakijoihin esimerkiksi perinteikkyyden ja hyvän maineen avulla, logistiikan alan tehtävät houkuttelevat työtehtävien mielikuvassa melko hiljattain tapahtuneen murroksen ansiosta:

– Varastotyö on pitkään mielletty pääosin raskaaksi ja suorittavaksi työksi. Nyt ilahduttavasti hakijoiden joukossa on huomattu, että varastoissa on tarjolla paljon kevyempiäkin töitä. Esimerkiksi erilaiset apuvälineet mahdollistavat hyvin teknisen työnkuvan. Varastotehtävät sopivat nykyään moneen erilaiseen työuran vaiheeseen ja eri taustaisille henkilöille, Toivonen sanoo.

Baronan suosituimmille työpaikoille on yhteistä se, että ne ovat lähitöitä. Toivosen mukaan tämä on yksi työelämän trendi.

– Monet työnhakijat kaipaavat aiempaa enemmän lähitöihin. Ennen kuin tilanne täysin tasaantuu koronan jälkeisestä etätyöloikasta, on tunnistettavissa heiluriliikettä toiseen suuntaan. Kaikissa meidän haetuimmissa tehtävissämme on myös asiakaspalvelu osana työnkuvaa, joten se kertoo myös osaltaan siitä, että monet hakijat haluavat töihin, joissa on mahdollista kohdata ihmisiä.

Suuret hakijamäärät eri työtehtäviin aiheuttavat sen, että samaa paikkaa saattavat hakea erittäin kokeneet ammattiosaajat ja toisaalta myös vasta työuransa alussa olevat. Kokemus ei kuitenkaan ole joka työpaikassa rekrytointipäätöksen ratkaiseva edellytys.

– Tämä tulee erityisesti kokeneille hakijoille joskus yllätyksenä. Aiemmasta työkokemuksesta on aina apua, mutta jonkun työtehtävän kohdalla sitäkin tärkeämpää voi olla esimerkiksi valmius sitoutua tehtävään pidemmäksi aikaa tai vaikkapa asiakaspalveluasenne, Toivonen sanoo.

Erityistä huolta Toivonen kantaakin kokeneiden ammattiosaajien työnhakutaidoista. Rekrytoinneissa on tullut vastaan tilanteita, joissa hakija on ajatellut esimerkiksi vuosien takaisen kokemuksen alalta takaavan automaattisesti työpaikan. Jos näin ei käy, pettymys voi olla kova.

– Nykyinen taloussuhdanne on johtanut siihen, että kilpailu työpaikoista on todella kovaa, ja rekrytoija tekee usein päätöksen monien loistavien ehdokkaiden välillä. Pitkän tauon jälkeen työnhakua aloittavien konkareiden kannattaa varata aikaa työnhakutaitojensa kehittämiseen. Tämä tarkoittaa muun muassa oman osaamisen sanoittamista haettavan tehtävän näkökulmasta sekä ajan tasalla pysymistä alan uusista trendeistä hakemalla esimerkiksi tietoa netistä, Toivonen sanoo.

Työnhakutaitojen päivittäminen tarjoaa myös mahdollisuuden tarkastella osaamistaan ja mielenkiinnon kohteita tuoreesta näkökulmasta. Tämä parantaa työllistymismahdollisuuksia.

Työpaikkojen houkuttelevuuteen vaikuttaa useampi tekijä. Toivosen mukaan tärkeimpiä asioita ovat työnantajan kiinnostavuus sekä työnhakua hoitavan yrityksen maine.

– Sosiaalinen media ja vanhojen työntekijöiden kokemukset tekevät paljon työnantajan vetovoimalle. Olemme myös tunnistaneet sen, että mitä enemmän ja tarkemmin työpaikasta kerrotaan jo ilmoituksessa, sitä enemmän se herättää myös työnhakijoissa vastakaikua, Toivonen sanoo.

Toimialaan liitetyillä mielikuvilla on myös vaikutusta työpaikkojen kiinnostavuuteen. Toivosen mukaan erityisesti nuoret pohtivat tarkasti, miltä alalta lähtevät hakemaan ensimmäisiä työkokemuksiaan. Silloin vaakakupissa voi painaa se, miten toimialalla on viestitty uramahdollisuuksista myös pidemmälle tulevaisuuteen tai tehty esimerkiksi oppilaitosyhteistyötä. Tässä mielikuvatyössä on selvästi onnistuttu logistiikan alalla.