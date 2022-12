Kilowattitunti ensi viikolla yli euron – TE: Näin eri yhtiöiden hinnat vaihtelevat

Fortum on nostanut toistaiseksi voimassa olevien sopimustensa hintoja, kertoo Talouselämä. Pörssisähkön hinnan muutoksiin vaikuttaa esimerkiksi tuulivoiman saatavuus.

Ensi viikolle iskevien pakkasten ennustetaan nostavan sähkön hintaa tuntuvasti. Kylmä sää nostaa sähkön kulutusta ja kysyntää, ja hintapiikit saattavat yltää jopa yli euroon kilowattitunnilta, uutisoi puolestaan Yle.

Monet pienemmät sähköyhtiöt ovat kuitenkin onnistuneet TE:n mukaan laskemaan hintojaan samalla, kun Fortum on nostanut omiaan. Esimerkiksi Vaasan Sähkö päätti syksyllä laskea toistaiseksi voimassa olevan sähkötuotteensa hintaa niin, että joulu-maaliskuussa voimassa oleva hinta on yli 10 senttiä edeltäjäänsä edullisempi. Tilapäinen ALV-alennus on otettu hinnoittelussa huomioon. Yhtiöllä on asiakkaita maanlaajuisesti.

– Yhtiöt hankkivat sähköä eri tavoin, ja riskien hallintaa helpottaa esimerkiksi se, jos alennettua hintaa voidaan tarjota vain rajatulle asiakasjoukolle, Energiaviraston johtaja Antti Paananen toteaa.

Toinen jutussa mainittu hintojaan alentanut yhtiö on Tampereen sähkölaitos. Uusille asiakkailleen yhtiö tarjoaa tosin vain pörssisähköä. Vaasan sähkön sopimusasiakkaat maksavat sähköstä joulu-maaliskuussa 19,87 senttiä kilowattitunnilta, kun Tampereen sähkölaitoksen asiakkaat tammikuun alusta maaliskuun loppuun 26 senttiä kilowattitunnilta. Fortumin sopimusasiakkaiden hinta samalla ajanjaksolle on kuitenkin 46,73 senttiä kilowattitunnilta.

Fortumista perustellaan, että kiinteähintaista sopimusta varten hinta on suojattava etukäteen ja luvataan, että hinta ei perustu korkeampaan katteeseen.

Ylen mukaan kantaverkkoyhtiö Fingrid ei usko, että Suomea uhkaisi ensi viikolla alkavista pakkasista huolimatta sähköpula. Myös alkuviikolle ennustettu kova tuuli auttanee tilannetta.

Riski sähkön loppumisesta varjostaa kuitenkin tulevia talvikuukausia, sillä Fingrid arvioi Olkiluodon ydinvoimalan kolmannen reaktorin käytön viivästyvän entisestään.