Kiinan talouskasvu heikoimmillaan sitten pandemian alun

Kiinan talouskasvu on heikointa sitten kevään 2020, kertoo CNN. Maan talous kasvoi vuoden toisella kvartaalilla 0,4 prosenttia vuodentakaiseen verrattuna.

Maailman toiseksi suurimman talouden kasvun heikkenemisen taustalla ovat tiukat koronarajoitukset, joita Kiina on toteuttanut myös vuoden 2022 keväänä. Maan tavoite vuoden talouskasvulle on 5,5 prosenttia, mutta sen toteutuminen näyttää epävarmalta.

– Odotetun vuotuisen talouskasvun tavoitteen saavuttamisessa näyttää olevan haasteita, kertoo Kiinan tilastokeskuksen tiedottaja Fu Linghui.

Linghui kuitenkin uskoo talouden kasvun kiihtyvän vuoden toisella puoliskolla.

Kiina noudattaa edelleen tiukkaa koronapolitiikkaa, jonka tavoitteena on tukahduttaa kaikki tartuntaketjut välittömästi. Maa on myös vuoden 2022 aikana sulkenut kokonaisia satamia ja kaupunkeja koronatapausten vuoksi, millä on ollut merkittäviä talousvaikutuksia.

Suomen Pankin arvion mukaan tiukkojen rajoitusten myötä Kiinan tehtaiden tuotanto on kärsinyt, ja varsinkin satamiin on syntynyt uusia tavaraliikenteen pullonkauloja. Kiinan talouskasvun hyytyminen voi Suomen Pankin mukaan johtaa maailmalla ja Suomessa merkittävästi ennakoitua heikompaan talouskehitykseen.

Suomen Pankki arvioi Kiinan bruttokansantuotteen kasvavan 2 prosenttia tänä vuonna.