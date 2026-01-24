Kiinan strategia Venezuelassa voi romahtaa

Kiinan valtio-omisteiset öljy-yhtiöt ovat rakentaneet Venezuelaan merkittävän jalansijan, mutta tulevaisuus on nyt epävarma, kun Yhdysvallat ottaa uudelleen valtaa maan öljysektorilla, kertoo The Wall Street Journal.

Venezuela ajoi amerikkalaiset öljy-yhtiöt ulos kansallistamisen myötä lähes kaksi vuosikymmentä sitten, ja Kiina täytti tyhjän tilan. Kiinan valtionyhtiöt hallitsevat yhteisyritysten ja sopimusten kautta oikeuksia yli neljään miljardiin barreliin Venezuelan öljyä, mikä on lähes viisinkertainen määrä verrattuna ainoaan nykyiseen amerikkalaiseen suurvalmistajaan, Chevroniin.

Kiina on toiminut rahoittajana, laite- ja materiaalitoimittajana sekä poliittisena kumppanina ja saanut näin merkittävää vaikutusvaltaa Caracasissa. Tilanne on nyt kuitenkin muuttunut, kun Venezuelan presidentti Nicolás Maduro kaapattiin Yhdysvaltain toimesta.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on toistanut, että Kiina voi jatkaa venezuelalaisen öljyn ostamista, kunhan hinta on markkinahintainen. Käytännössä kuitenkin lähes kaikki viime vuosien tuotanto on kulkenut Kiinaan harmaan markkinan kautta, ja ostohinnat ovat olleet selvästi alle maailmanmarkkinahintojen. Trump ei ole ottanut kantaa Kiinan strategiseen rooliin tuottajana ja öljyesiintymien haltijana.

Kiinan Washingtonin-suurlähetystö on puolustanut sijoituksiaan vetoamalla kansainväliseen oikeuteen ja todennut niiden hyödyttävän molempia maita. Kiinalaiset öljy-yhtiöt eivät ole kommentoineet tilannetta, eikä Valkoinen talo ole ottanut kantaa kiinalaisen tuotannon tulevaisuuteen.

– Kiina ryhtyy kaikkiin tarvittaviin toimiin suojellakseen laillisia oikeuksiaan ja etujaan Venezuelassa, kiinan edustaja sanoo.

Valkoinen talo ei ole kommentoinut asiaa.

Columbian yliopiston Kiinan energiapolitiikkaan erikoistunut tutkija Erica Downs arvioi, että ”Kiinan öljy-yhtiöiden tulevaisuus Venezuelan öljyteollisuudessa on täysin auki”.

Ulkoministeri Marco Rubio on puolestaan todennut tässä kuussa, että ”Maailman suurimpia öljyvarantoja ei voi pitää Yhdysvaltojen vastustajien hallinnassa”.

Pyrkimys sysätä Kiina sivuun voi kuitenkin törmätä Trumpin muihin tavoitteisiin. Presidentti on esimerkiksi pyrkinyt säilyttämään toimivat suhteet Kiinan johtajaan Xi Jinpingiin ennen huhtikuun suunniteltua huippukokousta Pekingissä.

Asiantuntijoiden mukaan ei ole vielä selvää, pyrkiikö Yhdysvallat ajamaan Kiinan pois vai sallitaanko sen toiminnan jatkuminen, kuten on nähty joissakin muissa Latinalaisen Amerikan maissa.

– En todellakaan näe, että Yhdysvallat ajaisi Kiinan ulos, sanoo Parsifal D’Sola Alvarado, Bogotássa toimivan Andrés Bello -säätiön Latinalaisen Amerikan Kiina-tutkimuskeskuksen johtaja.

Venezuela on maailman suurimpien öljyvarantojen maita, mutta sen öljy on kallista ja teknisesti vaativaa tuottaa.