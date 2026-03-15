Kiinan asevoimat kiihdyttää toimia Taiwanin ympärillä

Pekingin suorittamassa häirinnässä oli harvinainen kymmenen päivän tauko.
Pekingin sotamuseo. AFP / LEHTIKUVA / ADEK BERRY
Kiina keskeytti kymmenen päivää kestäneen harvinaisen hiljaisuuden lähettämällä ainakin 26 sotilaskonetta ja seitsemän sota-alusta Taiwanin läheisyyteen yhden vuorokauden sisällä. Asiasta kertoi Wall Street Journal.

16 konetta ylitti Taiwanin pääsaaren ja manner-Kiinan erottavan, noin 160 kilometriä leveän salmen keskiviivan tai saapui ilmapuolustuksen tunnistusvyöhykkeelle.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Kiinan ilmatilaloukkaukset ovat muuttuneet satunnaisista tapauksista rutiiniksi. Taiwan kuvailee toimintaa ”harmaan alueen” häirinnäksi – se on aggressiivista painostusta, mutta ei suoraa sodankäyntiä.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Kymmenen päivän tauolle ei ole tarjottu virallista selitystä, mutta Taiwanin viranomaiset sekä analyytikot arvioivat mahdollisia syitä.

Jotkut analyytikot viittaavat ajoitukseen: valmistelut presidentti Donald Trumpin ja Kiinan johtaja Xi Jinpingin korkean tason huippukokousta varten ovat käynnissä.

Toiset uskovat Pekingin pyrkivän saada Yhdysvallat laskemaan valppauttaan. Kyseessä voisi olla myös muutos Kiinan sotilaskoulutuksessa.

Kiinalaiset satelliittikuvat näyttävät USA:n asevoimien ryhmitystä lähes reaaliajassa
Aiemmin kaupalliseksi nimetystä kuva-analyysistä on tullut sotilaskelpoista maalidataa avoimeen informaatiotilaan.
Kiinan helikopterilta vaarallinen temppu – ”käyttää vihollista harjoitteluun”
Peking painostaa muun muassa Australiaa ja Yhdysvaltoja aggressiivisilla keinoilla.
”Uskollisuus on kriteeri” – puhdistukset aiheuttivat tyhjiön Kiinan asevoimissa
Asiantuntijan mukaan nuoret upseerit ovat pelon kulttuurin muovaamia.
Mainos