Kiinan asevoimat kiihdyttää toimia Taiwanin ympärillä

Kiina keskeytti kymmenen päivää kestäneen harvinaisen hiljaisuuden lähettämällä ainakin 26 sotilaskonetta ja seitsemän sota-alusta Taiwanin läheisyyteen yhden vuorokauden sisällä. Asiasta kertoi Wall Street Journal.
16 konetta ylitti Taiwanin pääsaaren ja manner-Kiinan erottavan, noin 160 kilometriä leveän salmen keskiviivan tai saapui ilmapuolustuksen tunnistusvyöhykkeelle.
Kiinan ilmatilaloukkaukset ovat muuttuneet satunnaisista tapauksista rutiiniksi. Taiwan kuvailee toimintaa ”harmaan alueen” häirinnäksi – se on aggressiivista painostusta, mutta ei suoraa sodankäyntiä.
Kymmenen päivän tauolle ei ole tarjottu virallista selitystä, mutta Taiwanin viranomaiset sekä analyytikot arvioivat mahdollisia syitä.
Jotkut analyytikot viittaavat ajoitukseen: valmistelut presidentti Donald Trumpin ja Kiinan johtaja Xi Jinpingin korkean tason huippukokousta varten ovat käynnissä.
Toiset uskovat Pekingin pyrkivän saada Yhdysvallat laskemaan valppauttaan. Kyseessä voisi olla myös muutos Kiinan sotilaskoulutuksessa.