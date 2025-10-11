Verkkouutiset

Kansan vapautusarmeijan paraati Pekingissä syyskuussa. LEHTIKUVA / AFP, AFP / LEHTIKUVA / GREG BAKER

Kiinan satelliiteista yllättävä havainto sodassa

  • Julkaistu 11.10.2025 | 15:20
  • Päivitetty 11.10.2025 | 15:56
  • Kiina, Ukrainan sota
Kansan vapautusarmeija hankkii Ukrainassa operatiivista kokemusta.
Ukrainan ulkomaantiedustelu havaitsi kaksi kiinalaista satelliittia Ukrainan yllä Venäjän laajan ohjusiskun aikana aikaisemmin lokakuussa. Havainnosta kertoo Ukrainan sotaa ja Kiinan toimintaa seuraava ajatushautomo Institute for the Study of War. Satelliittien ilmaantuminen Länsi-Ukrainan ylle juuri alueella sijaitsevaan Lvivin kaupunkiin kohdistuneen iskun aikana herättää kysymyksiä Kiinan mahdollisesta tiedustelutuesta Venäjälle, ISW toteaa.

Kansan vapaustusarmeijan Yaogan-satelliitit on lännessä yhdistetty Kiinan tiedusteluun, mutta Kiinan oman selityksen mukaan satelliitteja hyödynnetään ympäristön ja maatalouden seurannassa. Ukrainan tiedustelu epäilee Kiinan satelliittien välittäneen venäläisille tietoja Ukrainan ilmantorjunnasta, ja ISW toteaa jo Lvivin iskun aikana analyytikoiden kiinnittäneen huomiota venäläisohjusten lentoratoihin.

Ukraina on jo aikaisemmin syyttänyt Kiinaa Venäjän hyökkäyksen tukemisesta, vaikka Kiina virallisesti väittääkin olevansa konfliktissa puolueeton. ISW:n mukaan yhteistyö Venäjän kanssa antaa Kansan vapautusarmeijalle mahdollisuuden kartuttaa operatiivista kokemustaan.

