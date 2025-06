Kiinan salamyhkäiseen tukikohtaan ilmestyi massiivinen lentävä siipi

Kiina on mahdollisesti kehittänyt seuraavan sukupolven häivekoneen, kertoo The War Zone.

Mystinen lentävä siipi havaittiin 14. toukokuuta Kiinan luoteisosassa sijaitsevasta lentotukikohdasta otetuissa satelliittikuvissa.

Xinjangissa sijaitseva Malanin tukikohta on jo pitkään toiminut Kiinan asevoimien kokeilu- ja tutkimuskeskuksena, ja se on pitkän historiansa aikana vastannut esimerkiksi ydinkokeista läheisellä Lopin aavikolla.

Viimeisen kahden vuoden aikana Malaniin on rakennettu uusi laitos lentokonesuojineen, jonka on todennäköisimmin tarkoitus keskittyä kehittämään Kiinan sotilasilmailun uuden sukupolven lentokoneita.

Toukokuussa kuvattu kone ei vaikuta perustuvan mihinkään olemassa olevaan käytössä olevaan ilma-alukseen. Kyseessä voikin olla Kiinan ensimmäinen miehittämätön pitkän matkan häivepommittaja.

Kone vaikuttaa olevan muotoiltu olemaan mahdollisimman näkymätön tutkassa, ja sen siipien kulma muistuttaa Yhdysvaltojen B-2 Spirit- ja B-21 Raider -pommikoneita. Koneen siipiväli on jopa 170 jalkaa eli reilut 50 metriä, mikä tekee siitä lähes yhtä suuren kuin B-2:ta.

Koneen arvellaan täyttävän samankaltaisen roolin Kiinan arsenaalissa kuin edeltä mainitut amerikkalaiskoneet. On toiseksi epäselvää, onko kone miehitetty vai miehittämätön.

Mystisen lentävän siiven ilmaantuminen satelliittikuviin ei luultavasti ole vahinko. Kiina on täysin tietoinen kaupallisen satelliittiverkon peittävyydestä, ja maan asevoimat osaa pitää halutessaan projektinsa salassa.

Pekingin tarkoituksena voi olla lähettää viesti muiden maiden tiedustelupalveluille Kiinan kyvykkyyksistä. Kyseessä voi olla myös harhautus: yhä useampi maa pyrkii aktiivisesti estämään toimintansa näkymisen avaruudesta käsin, tai johtamaan vastustajiaan harhaan syöttämällä heille virheellistä tiedustelutietoa.

Exclusive👀🚨

Massive Chinese Stealth Flying Wing Emerges At Secretive Base

It's possible we're seeing a very large high-flying stealth drone or China's long awaited H-20 stealth bomber.

Story: https://t.co/IkzZghAprN

— The War Zone (@thewarzonewire) June 14, 2025