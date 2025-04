Kiinan lentotukialus ja 19 sotalaivaa ilmestyi Taiwanin ympärille

Taiwanin puolustusministeriö kertoo, että saarivaltion ympärillä on havaittu paikallista aikaa kuudelta tänään aamulla 19 kiinalaista sotalaivaa.

Puolustusministeriön mukaan Kiinan laivaston lentotukialus Shandongin johtama laivasto-osasto saapui Taiwanin meripuolustuksen valvonta-alueelle jo viime viikon lopulla. Tämän jälkeen Taiwan on tiedottanut alushavainnoista.

Taiwanilaisten kerrotaan seuranneen Kiinan alusten toimintaa ja ”vastanneen siihen asianmukaisesti”. Taiwan on julkaissut Kiinan aluksista alta löytyvää kuva- ja videomateriaalia.

Kiina on ilmoittanut järjestävänsä samaan aikaan suuren luokan harjoituksen ”separatistijoukkojen rankaisemiseksi”. Harjoituksen on määrä alkaa tänään. Sen loppumispäivää ei ainakaan toistaiseksi ole ilmoitettu.

Kiinan rannikkovartiosto aikoo taas suorittaa ”lainvalvontapartiointia” Taiwanin ympärillä. Toimintaan kerrotaan kuuluvan ”ennakkotarkastusten, pidätysten, pysäytysten, alusten haltuunoton ja muun tällaisen toiminnan” harjoittelua.

Taiwanin puolustusministeriön virallisella tilillä X:ssä julkaistiin tänään aamulla Suomen aikaa alta löytyvä video ja lausunto.

– Tuomitsemme jyrkästi Kiinan järjettömät provokaatiot. Vastustamme vahvasti Kiinan asevoimien toimintaa, joka vaarantaa alueellisen rauhan. Seisomme vapauden ja demokratian etuvartiossa ja puolustamme järkähtämättä alueellista suvereniteettiamme, lausunnossa todetaan.

UPDATE: Taiwan's defense minster says the Shandong carrier strike group is operating in waters southeast of Taiwan. https://t.co/UJByuE2rju

BREAKING: Taiwan's defense ministry confirms that from 3/29, the military has been monitoring a PLA carrier strike group operating in the region. The Shandong (山東) is believed to be sailing in waters near Taiwan.

This comes as China's Eastern Theatre Command announces large…

— Jaime Ocon 歐海美 (@JaimeOcon1) April 1, 2025