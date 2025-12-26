Kiinan hurja ase kuvattiin: Rahtilaiva täynnä ohjuspattereita

Kiina haluaa osoittaa sotilaallista kyvykkyyttään erikoisella tavalla, uutisoi turvallisuuspolitiikkaa seuraava TWZ-sivusto. Joulupyhinä sosiaalisessa mediassa on levinnyt kuvia raskaasti aseistetusta rahtilaivasta. TWZ arvioi Kiinan kuvilla selvästi viestivän olevansa valmis muuntamaan valtavan kauppalaivastonsa aluksia kelluviksi tykkiarsenaaleiksi.

Kuvien perusteella rahtilaiva on varustettu ohjusjärjestelmiä ja sensoreita sisältävillä konteilla. Kokonaisuutta sivusto kuvailee improvisoidun oloiseksi mutta vakuuttavaksi. TWZ sekä niin ikään aluksesta uutisoinut Naval News ovat tunnistaneet kuvista ainakin 48 ohjusten laukaisujärjestelmää, CIWS-pisteilmatorjuntajärjestelmän sekä ainakin kolme häirintäohjusjärjestelmää. Alus kuljettaa myös useita tutka- ja valvontajärjestelmiä.

Naval News on vahvistanut kiinalaisaluksen sijainniksi Shanghain.

TWZ muistuttaa, ettei kuvien perusteella vielä voi tehdä johtopäätöksiä aluksen todellisesta taistelukelpoisuudesta. Kuvat herättävät yhä runsaasti kysymyksiä, mutta Kiina on kuitenkin jo aikaisemmin käyttänyt kauppa-aluksia improvisoituina helikopteritukialuksina ja siviililauttoja sotaharjoituksissa. Yhdysvaltojen on todennäköisesti seurattava kehityksessä perässä, TWZ arvioi, vaikka merisodankäynnin uusi trendi hämärtääkin siviili- ja sota-alusten välistä rajaa.