Kiinan hakkereiden sanotaan iskeneen Venäjälle

Venäläisen tietoturvayhtiö Kaspersky Labin mukaan Kiinan hallintoon kytköksissä oleva kiinalainen TA428-hakkeriryhmä on useiden Venäjän puolustusteollisuuden yrityksiä vastaan tehtyjen hyökkäysten takana.

Kaspersky Labilla kerrotaan olevan kytköksiä Kremliin ja Venäjän turvallisuuspalvelu FSB:hen. Sen mukaan kiinalainen TA428-hakkeriryhmä käyttää tietojen kalastelussa erittäin kohdistettuja sähköposteja, jotka sisältävät turvaluokiteltuja tietoja. Nämä tiedot ovat puolestaan saatavilla vain kohteena olevan yrityksen sisältä.

– Nämä tiedot on todennäköisesti hankittu aiemman hakkeroinnin kautta, kertoo CNA-ajatushautomon Venäjä-ohjelman neuvonantaja Samuel Bendett.

Hän muituttaa, että toukokuussa 2015 Kiina ja Venäjä allekirjoittivat tietoverkkoja koskevan keskinäisen hyökkäämättömyyssopimuksen.

– Ilmeisesti kaikki eivät noudata tällaista sopimusta, Bendett tviittaa.

1/ INTERESTING: Russia's Kaspersky Labs indicated that China's TA428 government-connected hacking group is behind numerous attacks on Russia's defense-industrial enterprises. pic.twitter.com/o3IINlkdAQ

— Samuel Bendett (@SamBendett) August 8, 2022