Kiinan haittaohjelmissa havaittiin järkyttävä käänne

Yhdysvaltain viranomaiset ovat löytäneet kiinalaiseksi epäilemiään haittaohjelmia maan asevoimien useista eri järjestelmistä, kertoo New York Times.

Vastaavia löydöksiä on tehty aiemminkin. Eroavaisuutena aiempiin on nyt kuitenkin se, että haittaohjelmien tarkoitus on häiritä asevoimien toimintaa pelkän tiedustelun sijaan.

Viranomaiset kertovat NYT:lle, että haittaohjelmia on tutkittu kuukausien ajan. Asevoimien järjestelmiä on saastunut niin maan rajojen sisällä kuin ulkomaillakin.

– Kiina on yrittänyt vankkumattomasti ja päättäväisesti tunkeutua hallintoomme, yrityksiimme ja kriittiseen infrastruktuuriimme, Yhdysvaltain kansallisen turvallisuuden virasto NSA:n apulaisjohtaja George Barnes sanoi aiemmin heinäkuussa.

NSA:n kyberturvallisuusjohtaja Rob Joyce kuvaa kiinalaisohjelmien muutosta todella järkyttäväksi. Eräs virkamies kutsuu sitä tikittäväksi aikapommiksi, joka voisi antaa Kiinalle mahdollisuuden katkaista sähköt, veden ja viestinnän sotilastukikohdista.

Vaikutuksia voisi olla myös yrityksiin ja kotitalouksiin.