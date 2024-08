Kiinan asevoimille virtaa tekoälyteknologiaa rajoitteista huolimatta

Kiinan kerrotaan päässeen käsiksi edistyneeseen tekoälyteknologiaan rajoituksista huolimatta.

Yhdysvallat on pyrkinyt hidastamaan alan kehitystä Kiinassa, sillä tekoälyteknologiaa käytetään Kiinan asevoimien modernisoinnissa. Erityisesti kalifornialaisen Nvidia-yhtiön grafiikkasuorittimien vientiä on yritetty estää.

New York Times -lehden selvityksen mukaan eri toimijat ovat löytäneet keinoja kiertää sääntöjä. Kaupankäyntiä on vaikea estää kokonaan siihen liittyvien voittojen vuoksi. Yli 80 hallintolähdettä ja yritystoimijaa kertovat, että rajoitetulla tekoälyteknologialla käydään jatkuvasti aktiivista kauppaa Kiinassa.

Kiinan eteläosissa sijaitsevan Shenzhenin markkinoiden kautta on kulkenut satoja tuhansia grafiikkaprosessoreita jopa sadan miljoonan dollarin yksittäisten sopimusten seurauksena. Niitä on toimitettu Kiinan asevoimiin kytköksissä oleville tahoille pakotteista huolimatta.

Nvidia vakuuttaa noudattavansa rajoituksia. Valtavaa jakeluketjua on kuitenkin käytännössä vaikea valvoa aukottomasti.

Yhdysvaltain vientiä on rajoitettu sadoille kiinalaisyrityksille presidentti Donald Trumpin virkakaudesta lähtien. Joe Bidenin kaudella rajoituslistaa on laajennettu.

Tekoälysuorittimia koskevaa saartoa on pystytty kiertämään suhteellisen yksinkertaisin keinoin. Osa kiinalaistoimijoista on vaihtanut rekisteröityä osoitettaan tai perustanut uusia yrityksiä tekoälyteknologian tuontia varten. Nvidian tekoälyprosessoreita on käytetty Kiinassa häivekoneiden tutkajäljen analysointiin sekä ydinase- ja torpedotutkimukseen.