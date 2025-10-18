Kiinan asevoimien johdolle potkut

Kiinassa Kansan vapautusarmeijan kakkoskenraali ja kahdeksan muuta korkea-arvoista komentajaa on erotettu pääsihteeri Xi Jinpingin tehostaessa korruption vastaista toimintaa armeijassa, kertovat kansainväliset mediat.
Xi erotti kenraali He Weidongin, joka on kuusijäsenisen keskussotilaskomission kahdesta varapuheenjohtajasta nuorempi. Tämä oli ensimmäinen kerta kuuteen vuosikymmeneen, kun näin korkea-arvoinen kenraali erotettiin virastaan.
He Weidong oli armeijan komentoketjussa kolmantena. Armeijaa johtaa pääsihteeri Xi keskussotilaskomission puheenjohtajana. He oli myös kommunistisen puolueen politbyroon jäsen. Hänet erotettiin puolueesta keväällä.
Lisäksi Xin puhdistuksissa erotettiin armeijan, laivaston, rakettivoimien ja aseellisen poliisin johtajia. Puolustusministeriön mukaan yhdeksää upseeria ”epäiltiin vakavista työhönsä liittyvistä rikoksista, joihin liittyi erityisen suuria rahasummia”.
Xin aktiivinen kampanja korruption kitkemiseksi Kiinasta kiihtyi vuonna 2023, kun sotilashankintoja valvovien upseerien toimintaa alettiin tutkia. Sittemmin tutkinta on laajentunut koskemaan kaikkien asevoimien haarojen komentajia. Jotkut asiantuntijat ovat arvioineet, että puhdistusten laajuus voi tarkoittaa, että Xillä on korruption lisäksi myös muita huolia armeijasta.
Kiinan puolustusministeriön mukaan erottamiset kertovat siitä, ettei ”korruptoituneille elementeille ole sijaa asevoimissa”.
Kahdeksan yhdeksästä komentajasta oli noin 200-jäsenisen kommunistisen puolueen keskuskomitean jäseniä. Keskuskomitea on politbyroon alapuolella oleva elin ja toimii kommunistisen puolueen ylimpänä päätöksentekoelimenä.