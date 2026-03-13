Kiinalaiset satelliittikuvat näyttävät USA:n asevoimien ryhmitystä lähes reaaliajassa

Helmikuusta 2026 lähtien kiinalainen tekoälyyn keskittynyt startup-yritys MizarVision on julkaissut korkearesoluutiokuvia ja tekoälyn tekemää kuvatulkintaa Yhdysvaltojen asevoiman kerääntymisestä Persianlahden alueella lähes reaaliajassa. Sijaintitiedoilla varustetut kuvat osoittavat ydinkäyttöisten lentotukialusten sijainnit, THAAD- ja Patriot-ilmatorjuntajärjestelmien ryhmitykset sekä pysäköityjen F-22-häivehävittäjien koordinaatit.

Koko Iranin sodan ajan yritys on julkaissut kuvia Yhdysvaltojen ja Iranin sotilaskohteiden vaurioista. Aiemmin kaupalliseksi nimetystä kuva-analyysistä on nyt tullut sotilaskelpoista maalidataa avoimeen informaatiotilaan. Tämä mahdollistaa alueellisille ja ei-valtiollisille toimijoille sekä yleisölle pääsyn käytännössä korkealaatuisiin koordinaatteihin ja arvokkaaseen sotilaalliseen dataan.

Aiemmin läntiset yhtiöt, kuten Planet Labs ja Maxar ovat julkaisseet ajoittain huomattavastikin mediahuomiota saaneita satelliittikuvia Venäjän, Kiinan ja Pohjois-Korean sotilaskohteista, usein yhteistyössä median, kuten New York Timesin ja Reutersin kanssa. MizarVision kääntää nyt tämän logiikan paljastamalla Yhdysvaltojen voimavaroja sota-alueella. Vaikka Kiinan valtion osuudesta yrityksen toimintaan ei ole suoria todisteita, kuvien julkaisu on Pekingin näkökulmasta työkalu läntisen narratiivin hallintaan Iranin sodassa.

Kiinan Hangzhoussa sijaitsevalla 200 henkilön MizarVisionilla ei ole omia satelliitteja, vaan se käyttää Euroopan avaruusjärjestön ja kuuden yksityisen kiinalaisen satelliittioperaattorin dataa. Niistä suurin on Kiinan tiedeakatemiasta eriytetty kaupallinen Chang Guang Satellite Technology, jonka Jilin-1-konstellaatioon kuuluu yli 120 satelliittia matalalla kiertoradalla.

Jilin-1:llä pystytään valvomaan haluttuja alueita ympäri vuorokauden käytännössä kaikissa sääolosuhteissa. Vaikka se on virallisesti luokiteltu siviilijärjestelmäksi, myös Kiinan kansan vapautusarmeija käyttää sitä. Julkaistujen kuvien laatua on ilmeisesti tahallaan heikennetty, jotta ei näytettäisi järjestelmän todellista suorituskykyä.

Yhdysvaltain avaruusvoimien mukaan Iranilla on kymmenkunta satelliittia, mutta siltä puuttuu kyky jatkuvaan korkearesoluutioiseen satelliittitiedusteluun. Tätä aukkoa täytetään joillakin Kiinan arviolta 1100–1350 satelliitista. Chang Guang Satellite Technology on olut Yhdysvaltojen pakotteiden kohteena huhtikuusta 2025 lähtien, koska sen väitetään toimittavan maalidataa Jemenin huthi-kapinallisille.

Look at this image carefully. You are looking at a Chinese commercial satellite photograph of Prince Sultan Air Base in Saudi Arabia. Every red box is an artificial intelligence model identifying a US military aircraft by type. Every label is in Mandarin. And the base you are… pic.twitter.com/1MXbFzfj8D — Shanaka Anslem Perera ⚡ (@shanaka86) March 1, 2026

🔸Satellite imagery shows Iran’s drone carrier IRIS Shahid Bagheri with suspected UAV launch gear on deck. – MIZARVISION pic.twitter.com/0L54lBrPpm — NEXUSx (@Nexus_osintx) February 2, 2026

Satellite imagery, published by MizarVision, confirms that the US has completed deployment of THAAD missiles defense system at Muwaffaq al-Salti Air Base in eastern Jordan, asserting the expansion of Washington’s military footprint as tensions with Iran escalate.

