Kiinalainen sähköauto ravisteli alaa – pitääkö kilpailijoiden olla huolissaan?

Kiinalainen sähköautojen valmistaja BYD ravisteli automarkkinoita alkuviikosta, kun konsernin miljardööriperustaja Wang Chuanfu ilmoitti BYD:in kehittäneen uuden pikalatausjärjestelmän: viiden minuutin latauksella sähköauton toimintamatka pitenee 470 kilometrillä.

Niin sanotun Super e-Platformin julkaisu nosti kerralla BYD:in toimialan kehityksen kärkeen, kun sähköautojen valmistajat tavoittelevat sellaisen akkuteknologian kehittämistä, joka tekee sähköautojen lataamisesta yhtä nopeaa kuin bensa-autojen tankkaamisesta.

BYD:n mukaan alustan latausteho on 1000 kilowattia ja se kestää jopa 1000 ampeeria. Tämä tarkoittaa, että akkua voidaan ladata noin 2 kilometriä sekunnissa ja pidentää toimintamatkaa 400 kilometriä viidessä minuutissa.

Pääomasijoitusrahaston Mobility Impact Partnersin partnerin Shay Natarajan mukaan BYD käyttää länsimaisiin autonvalmistajiin verrattuna kehittyneempää akun jäähdytysjärjestelmää.

– Tämän myötä akku saavuttaa huippulataustehon nopeammin ja ylläpitää huipputehoa pidempään latausjakson aikana, mikä lisää keskimääräistä lataustehoa latausjakson aikana ja mahdollistaa huomattavasti nopeamman latauksen, hän sanoi Financial Timesille.

Kuinka kaukana BYD:n kilpailijat ovat jäljessä?

FT muistuttaa, että Teslan latausominaisuudet eivät nykyisellään vastaa sitä, mitä BYD lupaa. Tällä hetkellä Teslaan voidaan ladata noin 320 kilometrin kantama 15 minuutin latauksella.

Muista autonvalmistaja saksalainen Mercedes-Benz esitteli äskettäin uuden täyssähkömallin, jota voidaan ladata jopa 325 kilometriä 10 minuutissa pikalatausasemalla.

BMW:n valmistaman uudentyyppisen akun luvataan nopeuttavan latausta 30 prosenttia, mutta toimintamatkaa voitaisiin lisätä vain 300 kilometriä 10 minuutin latauksella.

FT:n mukaan BYD:n tärkein haastaja on mahdollisesti kiinalainen akkujätti CATL. Viime vuonna konserni esitteli Shenxing Plus -akun, jonka latausaika vastaa 1 kilometrin kantamaa sekunnissa tai 600 kilometriä 10 minuutissa.

BYD on ilmoittanut asentavansa aluksi noin 4000 pikalaturia tukeakseen uutta lataustekniikkaa. Uusi tekniikka on tulossa aluksi ainakin kahteen BYD:in lippulaivamalliin, joiden lähtöhintojen kerrotaan olevan 270000 renminbiä eli noin 34400 euroa.

Pitääkö globaalin autoalan sitten olla huolissaan uudesta teknologiasta?

Super e-Platform julkaistiin vain noin kuukausi sen jälkeen, BYD julkisti uuden itsenäiseen ajoon kykenevän tekniikan, jota kutsutaan ”Jumalan silmäksi”. Autoa ohjataan esimerkiksi sensoreiden ja kameroiden avulla. BYD aikoo asentaa teknologian kaikkiin uusiin autoihinsa.

Konsulttiyritys Sino Auto Insightsin perustaja Tu Le sanoi FT:lle, että uusi pikalatausteknologia yhdistettynä ”Jumalan silmä” -järjestelmään on ravistellut merkittävästi globaaleja autonvalmistajia.

Len mukaan BYD pystyy integroimaan järjestelmät helpommin ja puhtaammin kuin muut alan toimijat.

– BYD:in ja muiden valmistajien välinen ero on, että näitä teknologioita voidaan tarjota suurille markkinoille lanseeratuissa ajoneuvoissa. BYD todennäköisesti heitti muutaman globaalin brändin ulos bisneksestä, hän arvioi.

FT muistuttaa, että kasvavat kaupan esteet ja huolet kiinalaisen teknologian kansallisista turvallisuusriskeistä aiheuttavat BYD:in kaltaiselle toimijalle edelleen suurta epävarmuutta pääsystä Kiinan ulkopuolisille markkinoille.

Korean akkuteollisuusyhdistyksen johtaja Kim Seung-tae huomautti FT:lle, että vaikka kilpailu on Euroopassa kovaa, korealaisilla toimijoilla on Euroopassa kiinalaisia enemmän mahdollisuuksia, koska ympäristövaatimukset vahvistuvat ja Kiinalla on heikkouksia ESG:n kanssa (ympäristö-, yhteiskuntavastuu ja hyvä hallinto).