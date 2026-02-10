Kiinalainen hävittäjä ampui soihtuja taiwanilaista konetta kohti

Kiinalaiset hävittäjät suorittivat epätavallisen vaarallisia liikkeitä taiwanilaisten F-16-hävittäjien lähellä Kiinan asevoimien joulukuussa järjestämässä sotaharjoituksessa Taiwanin ympäristössä, kertoo Financial Times viitaten tapahtumiin perehtyneiden henkilöiden kertomuksiin.
Riskialttiiden ja provokatiivisten toimien kerrotaan olevan jatkumo Kiinan viime kuukausien aggressiiviselle käyttäytymiselle naapureitaan kohtaan.
Ensimmäisessä tapauksessa kiinalainen J-16-hävittäjä ampui soihtuja taiwanilaista F-16-hävittäjää kohti. Taiwanilainen kone oli tunnistamassa kiinalaishävittäjää, joka oli ylittämässä Taiwaninsalmen keskilinjaa.
Toisessa tapauksessa kiinalainen J-16 lensi ”hyvin lähellä” taiwanilaisen F-16-hävittäjän takana ”asettuen periaatteessa ampuma-asentoon”.
Kolmannessa Taiwanin luoteispuolella sattuneessa tapauksessa kiinalainen J-16 lensi kiinalaisen H-6K-pommikoneen alapuolella peittääkseen läsnäolonsa taiwanilaisilta tutkilla.
Yhdysvaltain indopasifisen alueen johtoportaan komentaja, amiraali Samuel Paparo on todennut aikaisemmin, että Kiinan sotaharjoituksia tulisi pitää harjoituksina Taiwaniin kohdistuvaa hyökkäystä varten.
Kiinan presidentti Xi Jinping on asettanut maan asevoimille tavoitteen kyetä valtamaan Taiwan ensi vuoteen mennessä.
Chinese J-16 fighter jets fired decoy flares at Taiwanese jets, flew into firing position behind one, and hid underneath a bomber to try to mask its radar signature#ChinaTaiwanScoop 🇨🇳🇹🇼👇 https://t.co/h2L0Uq4S1k pic.twitter.com/IYZUhGU44L
— Demetri (@AsiaLens) February 10, 2026