Kiinalainen avaruusalus tutkii kuun pimeää puolta

Kiinalainen avaruusalus tutkii nyt kuun pimeää puolta, uutisoi BBC.

Kiinalaisten viranomaisten mukaan miehittämätön, kiinalainen avaruusalus on laskeutunut onnistuneesti kuun kauimmaiselle eli niin kutsutulle pimeälle puolelle. Chang’e 6- niminen avaruusalus laskeutui South Pole-Aitkenin syvänteeseen kello 06.23 Pekingin aikaa sunnuntaiaamuna.

Alus laukaistiin matkalleen 3. toukokuuta, ja sen tehtävänä on kerätä arvokasta kivi- ja maa-ainesta alueelta. Tehtävä on historiallinen, sillä näytteitä ei ole aiemmin saatu. Kiina on myös ainoa maa, joka on onnistunut laskeutumaan avaruusaluksella kuun pimeälle puolelle, kun Chang’e-4-avaruusalus onnistui tehtävässä vuonna 2019. Tällöin maahan tuotiin 1.7 kilogrammaa kiviaineista. Avaruusaluksen kanssa kommunikointi on kyseisen tehtävän aikana hankalaa.

Aluksen on tarkoitus käyttää kolme päivää keräten noin kaksi kiloa kiviainesta. Tehtävään alus käyttää poraa sekä mekaanista käsivartta.

– Kaikki ovat hyvin innoissaan mahdollisuudesta päästä katsomaan kiviainesta, jota kukaan ei ole nähnyt aiemmin, kertoo professori John Pernet-Fisher Manchesterin yliopistosta.

Pernet-Fisher on analysoinut amerikkalaisen Apollo-ohjelman sekä aiempien kiinalaisten tutkimuslentojen tuomaa kiviainesta. Asiantuntijan mukaan toiselta kuun alueelta saatu kiviaines saattaa kuitenkin vastata perustavanlaatuisiin kysymyksiin koskien esimerkiksi planeettojen muodostumista.

Kiina suunnittelee toteuttavansa tämän vuosikymmenen aikana vielä kolme miehittämätöntä lentoa kuuhun. Tutkijat etsivät kuusta vettä, jotta pysyvän tukikohdan perustamista kuuhun voitaisiin alkaa tutkia.

Peking tähtää myös kiinalaisen astronautin lähettämiseen kuuhun vuoteen 2030 mennessä. Amerikkalainen NASA puolestaan aikoo lähettää astronautin kuuhun Artemis 3- ohjelmansa puitteissa vuonna 2026.