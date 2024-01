Kiinaa uhkaa väestön romahdus, näin naisia painostetaan hankkimaan lapsia

Kiinan väkimäärä vähenee jopa puolella miljardilla ihmisellä tämän vuosisadan loppuun mennessä, jos nykytahti jatkuu. Kun valtio luopui vuonna 2015 yhden lapsen politiikasta, hallitus odotti vauvabuumia. Toisin kävi.

Asiasta kertoo The Wall Street Journal, jonka mukaan vuonna 2022 Kiinassa syntyi alle 10 miljoonaa lasta, kun luku vuonna 2012 oli 16 miljoonaa. Intia ohitti Kiinan asukasluvussa viime keväänä.

Vanhenevasta väestöstä ja ikäjakauman vinoumasta syytetään naisia. Lokakuussa presidentti Xi Jingping kehotti valtion alla toimivaa naisjärjestöä ”ratkaisemaan naisten alaan kuuluvan riskin”.

– On selvää, että hän ei tarkoittanut naisten kohtaamia riskejä, vaan naisia riskinä yhteiskunnan vakaudelle, sanoo Kiinan valtion propagandaan perehtynyt politiikan tutkija Clyde Yicheng Wang.

Kommunistisen puolueen puheet perhearvoista ovat kaikuneet kuuroille korville jopa Kiinan maaseudulla. Quanjiaon kunnassa asuva kahden lapsen äiti He Yanjing kertoo saaneensa viranomaisilta useita puheluita, joissa häntä yritetään taivutella hankkimaan kolmas lapsi.

Näin He ei aio tehdä, vaan kertoo sen sijaan, että hänen poikansa esikoulusta on poistettu luokkahuoneita, kun lapsia on niin vähän. He Yanjingin ystävä puolestaan kommentoi, että yksi lapsi saa riittää, sillä isompaan perheeseen kuluisi liikaa rahaa.

Monelle nuorelle naiselle avioliitto ja lapset näyttäytyvät huonona diilinä. Molly Chen, 28, arvelee, että miehet etsivät naista lähinnä saadakseen hoivaajan – niin lapsille, aviomiehelle kuin kummankin puolison ikääntyville vanhemmille. Chen itse sanoo, että hänellä ei ole työnsä ja omien vanhempiensa hoitamisen lisäksi aikaa edes lemmikkieläimelle.

Kiinan väestöennusteen synkkyyden yksi syy on 35 vuotta kestänyt yhden lapsen politiikka. Synnytysikäisiä naisia puuttuu miljoonia ja nuoret naiset ovat yhä haluttomampia perustamaan perhettä, usein omien sukulaistensa painostuksesta huolimatta.

Kampanja ”synnytysmyönteisestä kulttuurista” sisältää muun muassa hallituksen järjestämiä parinhakutapahtumia sekä ohjelman, jossa armeijan palveluksessa olevia rohkaistaan hankkimaan enemmän lapsia.

Elokuussa Xi’anin kaupungin asukkaat saivat automaattiviestin ystävänpäivää vastaavana juhlapäivänä, jossa toivotettiin rakkautta ja avioliittoa ”sopivassa iässä”. Sosiaalisessa mediassa epäiltiin happamasti, onko seuraava askel järjestettyjen avioliittojen paluu.

Paikallishallinnot saattavat tarjota myös rahaa toista tai kolmatta lasta vastaan, tai avustusta ennen 25 ikävuotta naimisiin meneville. Luanzhoussa naimattomia ihmisiä on pyydetty ilmoittautumaan hallituksen sponsoroimaan deittipalveluun, joka pyrkii yhdistämään kaupungin sinkut.

Yhden lapsen politiikassa naiset monesti joutuivat kissa-hiiri-leikkiin viranomaisten kanssa. Sukunimellään Zhang esiintyvä nainen piilotteli vielä vuosikymmen sitten toista raskauttaan, jotta virkamiehet eivät painostaisi häntä aborttiin.

Zhangille lätkäistiin lopulta luvattomasta lapsesta 10000 dollarin sakko. Sen jälkeen hänet pakotettiin ottamaan kohdunsisäinen ehkäisy, joka tarkistettiin kolmen kuukauden välein.

Nykyisin Zhang saa testiviestejä, joissa kannustetaan häntä hankkimaan lisää lapsia. Hän poistaa ne raivoissaan.

– Toivoisin, että he jättäisivät meidät tavalliset ihmiset rauhaan.

Klinikoille myönnetään nyt nihkeämmin lupia suorittaa sterilisaatioita ja myös raskaudenkeskeytyksiä yritetään vähentää. Kiinassa abortit ovatkin vähentyneet voimakkaasti yhden lapsen politiikan jälkeen, mutta virallisia lukuja ei ole enää vuoden 2020 jälkeen julkaistu.

Naisten oikeuksia esille tuovia aktivisteja on pidätetty ja heidän sosiaalisen median tilejään poistettu. Peking on WSJ:n mukaan ryhtynyt vahtimaan, että sosiaalisessa mediassa ei synny kohuja naisten kohtelusta. Kiinan muutenkin tarkoin sensuroidussa internet-sisällössä kiinnitetään erityistä huomiota siihen, ettei avioliitosta levitetä ”vääriä mielikuvia”.

Osa lapsettomiksi omasta tahdostaan jääneistä naisista pitää itseään onnekkaana. Sophy Ouyang, 40, kouluttautui insinööriksi vastoin kotikylänsä valtavirtaa, muutti töihin Kanadaan ja katkaisi yhteydenpidon jälkikasvua vaatineisiin sukulaisiinsa.

– Minusta tuntuu, että kerta kaikkiaan väistin luodin.