Kiina haluaa välttää Neuvostoliiton mallisen romahduksen – kuin ajanpeluuta

Kiina on jo vuosikymmenien ajan varautunut uuteen kylmään sotaan Yhdysvaltojen kanssa, ja on valmis pitkäkestoiseen kilpailuun tavoitteidensa saavuttamiseksi. Näin arvioivat Kiinan strategiaa lukuisat The Wall Street Journalin haastattelemat asiantuntijat ja tutkijat.

Kiinan presidentti Xi Jinping haluaa välttää suoraa yhteenottoa Yhdysvaltojen kanssa, ja näin voittaa aikaa Kiinan talouden ja turvallisuuspoliittisen aseman vahvistamiselle. Näin Kiina saavuttaa ”strategisen pattitilanteen” Yhdysvaltojen kanssa, jota tunnettu Kiina-tuntija Minxin Pei pitää Kiinan kannalta kaikkein parhaimpana ja realistisimpina tulevaisuudennäkymänä.

Xi on asiantuntijoiden mukaan päättänyt välttää Neuvostoliiton kohtalon ja opiskellut neuvostoimperiumin romahdukseen johtaneita tekijöitä. Tosin kuin Neuvostoliitto, Kiina monipuolistaa talouttaan, vahvistaen samalla riippumattomuuttaan Yhdysvalloista. Kiina haluaa pysyä integroituneena osana maailmantaloutta, ja välttää niin taloudellisen kuin geopoliittisen eristäytymisen. Siinä missä Neuvostoliiton tukena olivat lähinnä oman leirin maat, hakee Kiina aktiivisesti kumppanuuksia ja liittolaissuhteita myös Yhdysvaltojen perinteisten kumppaneiden piiristä, lehdelle arvioidaan.

Kiina ei myöskään aio haastaa Yhdysvaltoja kilpavarusteluun, Kiina-tuntijat sanovat, ja kasvavista puolustusmenoista huolimatta niiden osuus maan bkt:sta on yhä vain 1,5 prosenttia. Toisaalta Xi pitää tärkeänä kommunistipuolueen otteen koventamista koko kiinalaisessa yhteiskunnassa, katsoen liian vapaamielisen ja suvaitsevaisen politiikan vaikuttaneen Neuvostoliiton romahdukseen.

Kommentaattoreiden mukaan Kiinan toiminta ja ajanpeluu kauppaneuvotteluissa Yhdysvaltojen kanssa on ymmärrettävä laajempaa strategiaa vasten. Kiina on valmis koviin ja pitkiin neuvotteluihin, sillä Kiinan johdon arvion mukaan aika on maan puolella.