Kiina väittää havainneensa tuntemattoman kohteen ilmatilassa

Viranomaiset väittävät havainneensa tuntemattoman lentävän kohteen lähellä Rizhaon satamakaupunkia Kiinan itäosassa. Asiasta kertoo valtio-omisteinen Global Times Twitterissä. Lehteä pidetään Kiinan kommunistisen hallinnon englanninkielisenä äänenkannattajana.

Global Timesin mukaan Shandongin maakunnan merivartiosto kertoi sunnuntaina havainneensa tuntemattoman lentävän kohteen meren yläpuolella lähellä Rizhaota. Viranomaiset valmistautuvat kohteen alasampumiseen, ja kehottavat kalastajia varovaisuuteen operaation takia.

Kiinan väitetystä havainnosta uutisoidaan vain päivä sen jälkeen, kun yhdysvaltalainen F-88-hävittäjä ampui alas tuntemattoman esineen Kanadan Yukonin yläpuolella. Kyseessä oli kolmas lyhyen ajan sisällä pudotettu kohde, sillä viime viikolla yhdysvaltalaiset ampuivat alas epäillyn kiinalaisen vakoilupallon ja perjantaina taas Alaskassa lentäneen esineen.

Alasammuttuja kohteita on kommentoitu viranomaistaholta toistaiseksi niukkasanaisesti.

Kiina on kiistänyt alasammutun pallon olleen sotilas- tai tiedustelukäytössä. Maa protestoi pallon alasampumista jyrkästi.

